Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

29 ноября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Операторы майнинга должны информировать налоговые органы о пользователях своих услуг Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает криптовалюту имуществом для налогообложения. Доходы физлиц от сделок с ней будут объединены с доходами от операций с ценными бумагами в единую налоговую базу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Доходы физлиц от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами — ставка НДФЛ будет 13% при сумме таких доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% при превышении порога», — говорится в тексте федерального закона. Отмечается, что операции, связанные с майнингом и продажей цифровых валют, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), а доходы организаций от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке 25% с 2025 года. Основные положения закона вступят в силу с 1 января. Также вводятся требования о том, что операторы майнинговой инфраструктуры должны сообщать налоговым органам о пользователях своих услуг. За неисполнение этого обязательства предусмотрен штраф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает криптовалюту имуществом для налогообложения. Доходы физлиц от сделок с ней будут объединены с доходами от операций с ценными бумагами в единую налоговую базу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Доходы физлиц от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами — ставка НДФЛ будет 13% при сумме таких доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% при превышении порога», — говорится в тексте федерального закона. Отмечается, что операции, связанные с майнингом и продажей цифровых валют, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), а доходы организаций от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке 25% с 2025 года. Основные положения закона вступят в силу с 1 января. Также вводятся требования о том, что операторы майнинговой инфраструктуры должны сообщать налоговым органам о пользователях своих услуг. За неисполнение этого обязательства предусмотрен штраф.