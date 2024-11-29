Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает криптовалюту имуществом для налогообложения. Доходы физлиц от сделок с ней будут объединены с доходами от операций с ценными бумагами в единую налоговую базу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Доходы физлиц от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами — ставка НДФЛ будет 13% при сумме таких доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% при превышении порога», — говорится в тексте федерального закона. Отмечается, что операции, связанные с майнингом и продажей цифровых валют, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), а доходы организаций от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке 25% с 2025 года.
Основные положения закона вступят в силу с 1 января. Также вводятся требования о том, что операторы майнинговой инфраструктуры должны сообщать налоговым органам о пользователях своих услуг. За неисполнение этого обязательства предусмотрен штраф.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает криптовалюту имуществом для налогообложения. Доходы физлиц от сделок с ней будут объединены с доходами от операций с ценными бумагами в единую налоговую базу. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Доходы физлиц от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами — ставка НДФЛ будет 13% при сумме таких доходов до 2,4 млн рублей в год и 15% при превышении порога», — говорится в тексте федерального закона. Отмечается, что операции, связанные с майнингом и продажей цифровых валют, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), а доходы организаций от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке 25% с 2025 года. Основные положения закона вступят в силу с 1 января. Также вводятся требования о том, что операторы майнинговой инфраструктуры должны сообщать налоговым органам о пользователях своих услуг. За неисполнение этого обязательства предусмотрен штраф.