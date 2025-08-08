Умершим пилотом на Камчатке оказался местный миллионер Кан

Владелец вертолета, скончавшийся во время полета на Камчатке 8 августа, оказался известным местным предпринимателем и рыбопромышленником Игорем Каном. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Стала известна личность владельца вертолета, который умер во время полета на Камчатке — им оказался местный рыбопромышленник и предприниматель Игорь Кан..." — пишет РБК. Агентство ссылается на источники в органах и telegram-канаы.
У пилота вертолета Robinson во время полета случился сердечный приступ. Несмотря на ухудшение состояния, он сумел самостоятельно посадить воздушное судно на склоне вулкана Крашенинникова. Пилот скончался до прибытия помощи.
Как рассказали Life.ru родственники, 59-летний Игорь Кан регулярно проходил медицинские осмотры и не отмечал проблем со здоровьем. Он часто совершал туристические вылеты на принадлежащем ему вертолете Robinson. Цена подобных экскурсий составляла около 500 тысяч рублей.
Ранее telegram-каналы сообщили, что пилот вертолета Robinson скончался в результате сердечного приступа во время перелета на территории Камчатки, однако перед этим сумел осуществить аварийную посадку на склоне вулкана Крашенинникова. Несмотря на быстро организованную спасательную операцию, врачи не смогли прибыть вовремя — мужчина скончался до их приезда. По предварительной информации, на борту вертолета Robinson, помимо пилота, находились также пассажиры.
