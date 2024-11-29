Мэрия отклонила предложения екатеринбуржцев по новому бюджету города

29 ноября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Проект бюджета города на 2025 год был одобрен без поправок Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга отклонили предложения горожан, которые те хотели внести в ходе общественных слушаний в проект бюджета города на 2025 года и плановые 2026—2027 годы. Но пообещали учесть эти вопросы в будущем. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU вице-мэр Андрей Корюков. В частности, чиновники не стали увеличивать финансирование высадки новых деревьев, индексацию зарплат учителей за счет сокращения расходов мэра Алексея Орлова, аппарата гордумы, суммы компенсаций ЖКХ пенсионерам за счет средств, которые заявлены на пиар и спорт. Также было отказано в выделении средств на строительство Дома творчества в Академическом районе. Потому, что работы в этом направлении уже ведутся. «На самом деле на это нужно обращать внимание, что сегодня беспокоит жителей. Беспокоит их благоустройство, экология, строительство новых объектов. Мы постарались ответить, что мы можем сделать, что не можем. При развитии бюджета мы ожидаем и новых национальных, и федеральных проектов, выделения средств городу, мы тогда постараемся это учесть», — заявил Корюков. Одобренный большинством присутствовавших (почти три сотни человек) проект бюджета будет направлен в гордуму. Первое чтение состоится 10 декабря, второе — 24 декабря. «Я надеюсь, что новый год мы встретим с новым бюджетом», подчеркнул Корюков. Согласно проекту бюджета, в 2025 году будет увеличена доходная часть — с 83 млрд до 87 млрд рублей. А также расходная — с 84 млрд до 90 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга отклонили предложения горожан, которые те хотели внести в ходе общественных слушаний в проект бюджета города на 2025 года и плановые 2026—2027 годы. Но пообещали учесть эти вопросы в будущем. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU вице-мэр Андрей Корюков. В частности, чиновники не стали увеличивать финансирование высадки новых деревьев, индексацию зарплат учителей за счет сокращения расходов мэра Алексея Орлова, аппарата гордумы, суммы компенсаций ЖКХ пенсионерам за счет средств, которые заявлены на пиар и спорт. Также было отказано в выделении средств на строительство Дома творчества в Академическом районе. Потому, что работы в этом направлении уже ведутся. «На самом деле на это нужно обращать внимание, что сегодня беспокоит жителей. Беспокоит их благоустройство, экология, строительство новых объектов. Мы постарались ответить, что мы можем сделать, что не можем. При развитии бюджета мы ожидаем и новых национальных, и федеральных проектов, выделения средств городу, мы тогда постараемся это учесть», — заявил Корюков. Одобренный большинством присутствовавших (почти три сотни человек) проект бюджета будет направлен в гордуму. Первое чтение состоится 10 декабря, второе — 24 декабря. «Я надеюсь, что новый год мы встретим с новым бюджетом», подчеркнул Корюков. Согласно проекту бюджета, в 2025 году будет увеличена доходная часть — с 83 млрд до 87 млрд рублей. А также расходная — с 84 млрд до 90 млрд рублей.