01 декабря 2024
30 ноября 2024

Полиция ХМАО ищет живодера, изнасиловавшего собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве видят в случившемся признаки уголовного преступления
В ведомстве видят в случившемся признаки уголовного преступления Фото:

Правоохранители ХМАО проводят проверку по информации об изнасиловании и издевательствах над собакой в Излучинске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту проводится проверка, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По окончании проверки будет принято законное и обоснованное решение», — заявили в ведомстве на запрос агентства.

Уточняется, что предварительно в случившемся есть признаки уголовного преступления. При подтверждении данных, живодерам грозит статья за жестокое обращение с животными.

Вопиющий случай издевательства над собакой произошел накануне в Излучинске. Неизвестные живодеры изнасиловали собаку, вырвали ей зубы и раздробили челюсть. Несмотря на это животное смогло приползти к хозяевам, но скончалось от травм в ветклинике Нижневартовска.

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Правоохранители ХМАО проводят проверку по информации об изнасиловании и издевательствах над собакой в Излучинске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту проводится проверка, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По окончании проверки будет принято законное и обоснованное решение», — заявили в ведомстве на запрос агентства. Уточняется, что предварительно в случившемся есть признаки уголовного преступления. При подтверждении данных, живодерам грозит статья за жестокое обращение с животными. Вопиющий случай издевательства над собакой произошел накануне в Излучинске. Неизвестные живодеры изнасиловали собаку, вырвали ей зубы и раздробили челюсть. Несмотря на это животное смогло приползти к хозяевам, но скончалось от травм в ветклинике Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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