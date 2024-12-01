Полиция ХМАО ищет живодера, изнасиловавшего собаку

Правоохранители ХМАО проводят проверку по информации об изнасиловании и издевательствах над собакой в Излучинске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту проводится проверка, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По окончании проверки будет принято законное и обоснованное решение», — заявили в ведомстве на запрос агентства.
Уточняется, что предварительно в случившемся есть признаки уголовного преступления. При подтверждении данных, живодерам грозит статья за жестокое обращение с животными.
Вопиющий случай издевательства над собакой произошел накануне в Излучинске. Неизвестные живодеры изнасиловали собаку, вырвали ей зубы и раздробили челюсть. Несмотря на это животное смогло приползти к хозяевам, но скончалось от травм в ветклинике Нижневартовска.
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