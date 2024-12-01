Челябинцы получили от государства семь миллиардов на оплату ЖКХ

За первые девять месяцев текущего года жители Челябинской области получили более семи миллиардов рублей от государства на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Об этом сообщили в Челябинскстате.
«Объем средств на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Челябинской области за январь — сентябрь 2024 года составил семь миллиардов 88 миллионов 892 тысячи рублей. Количество получателей — 727 065 человек», — сообщили в ведомстве. При этом среднемесячный размер соцподдержки составил 1083 рубля на одного пользователя.
Материальная помощь на компенсацию расходов на услуги ЖКХ предоставляется гражданам в случае, если размер оплаты за ЖКХ превышает 22% от общих доходов семьи. Государство компенсирует сумму, на которую расходы на ЖКХ превышают 22% от доходов домохозяйства.
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