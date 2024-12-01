01 декабря 2024

Челябинцы получили от государства семь миллиардов на оплату ЖКХ

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Жители региона получили семь миллиардов рублей на компенсацию услуг ЖКХ
Жители региона получили семь миллиардов рублей на компенсацию услуг ЖКХ Фото:

За первые девять месяцев текущего года жители Челябинской области получили более семи миллиардов рублей от государства на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Об этом сообщили в Челябинскстате.

«Объем средств на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Челябинской области за январь — сентябрь 2024 года составил семь миллиардов 88 миллионов 892 тысячи рублей. Количество получателей — 727 065 человек», — сообщили в ведомстве. При этом среднемесячный размер соцподдержки составил 1083 рубля на одного пользователя.

Материальная помощь на компенсацию расходов на услуги ЖКХ предоставляется гражданам в случае, если размер оплаты за ЖКХ превышает 22% от общих доходов семьи. Государство компенсирует сумму, на которую расходы на ЖКХ превышают 22% от доходов домохозяйства.

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За первые девять месяцев текущего года жители Челябинской области получили более семи миллиардов рублей от государства на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Об этом сообщили в Челябинскстате. «Объем средств на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по Челябинской области за январь — сентябрь 2024 года составил семь миллиардов 88 миллионов 892 тысячи рублей. Количество получателей — 727 065 человек», — сообщили в ведомстве. При этом среднемесячный размер соцподдержки составил 1083 рубля на одного пользователя. Материальная помощь на компенсацию расходов на услуги ЖКХ предоставляется гражданам в случае, если размер оплаты за ЖКХ превышает 22% от общих доходов семьи. Государство компенсирует сумму, на которую расходы на ЖКХ превышают 22% от доходов домохозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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