В Челябинске задержан маршруточный развратник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маршрутки. Челябинск., остановка, маршрутка
Мужчина совершил развратные действия в маршрутке (фото из архива) Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали маршруточного развратника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД, свидетелями его действий стали дети.

«Обеспокоенные граждане сообщили, что их дети, ехав в маршрутном такси, увидели, как неизвестный мужчина совершал развратные действия. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1968 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Задержанию предшествовала кропотливая работа: установлены обстоятельства, свидетели и очевидцы противоправных действий, был составлен маршрут передвижения злоумышленника. В результате грамотных действий он был задержан.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудники полиции задержали маршруточного развратника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД, свидетелями его действий стали дети. «Обеспокоенные граждане сообщили, что их дети, ехав в маршрутном такси, увидели, как неизвестный мужчина совершал развратные действия. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1968 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Задержанию предшествовала кропотливая работа: установлены обстоятельства, свидетели и очевидцы противоправных действий, был составлен маршрут передвижения злоумышленника. В результате грамотных действий он был задержан. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...