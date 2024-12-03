В Челябинске задержан маршруточный развратник

Мужчина совершил развратные действия в маршрутке (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали маршруточного развратника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД, свидетелями его действий стали дети.

«Обеспокоенные граждане сообщили, что их дети, ехав в маршрутном такси, увидели, как неизвестный мужчина совершал развратные действия. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1968 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Задержанию предшествовала кропотливая работа: установлены обстоятельства, свидетели и очевидцы противоправных действий, был составлен маршрут передвижения злоумышленника. В результате грамотных действий он был задержан.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается», — отметили в пресс-службе ведомства.