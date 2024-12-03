Челябинцам подсчитали цену путешествия на авто до Дальнего Востока

Путешествие на Дальний Восток на автомобиле обойдется жителям Челябинска в среднем в 69 200 рублей. Дорога займет 12 дней, говорится в исследовании, проведенном пресс-службами «Авито Путешествия» и «Авито Авто».
«Путешествие из Челябинска во Владивосток займет 12 дней. Туристам нужно будет потратить на жилье и бензин в среднем 69 200 рублей при поездке на своей машине», — сообщили в пресс-службах.
Дорога на средней скорости займет около 12 дней, это 7 300 километров. Останавливаться нужно будет в Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерове, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Сковородине и Хабаровске.
Аренда жилья в разных городах обойдется путешествующим в 29 700 рублей. Дороже всего снять жилье в Хабаровске: аренда на сутки стоит в 3 400 рублей. В Новосибирске при съеме жилья нужно будет отдать 3 000 рублей за сутки. Снять квартиру в Ачинке и Кургане можно будет за 2 300 рублей, в Омске — за 2 400 рублей, а в Сковородино (Амурская область) — за 2 500 рублей.
Согласно данным «Авито Авто», услуга аренды автомобиля в Челябинске стоит в среднем две тысячи рублей в день или 24 тысячи рублей за всю поездку, а именно на 12 дней. На топливо нужно будет потратить еще порядка 39 500 рублей из расхода 9 литров 95-го бензина на 100 километров (60 рублей за литр). Но, хотя аренда автомобиля составит значительную часть бюджета, это решение имеет ряд существенных преимуществ.
При использовании собственного автомобиля придется учитывать достаточно серьезный износ техники, ведь пробег в тысячи километров существенно израсходует ресурс двигателя, потребует замены масла и фильтров, ускорит износ ходовой части и других агрегатов. К тому же аренда позволяет выбрать автомобиль, идеально подходящий для дальней дороги.
Вместо компактного городского авто можно взять кроссовер с высоким клиренсом и просторным салоном. Дорога по всему маршруту хорошая, если не сворачивать с федеральных трасс, поэтому для поездки подойдут даже невысокий седан или универсал. А вот если будет желание остаться в Приморье подольше и исследовать окрестности, лучше выбирать полноприводный внедорожник с высоким клиренсом.
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