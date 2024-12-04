Аномальные летние ливни не помешали челябинцам собрать хороший урожай

04 декабря 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Картошки в регионе собрали больше, чем необходимо для собственных потребностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АПК Челябинской области удалось собрать хороший урожай пшеницы, несмотря на летнюю непогоду. Об этом сообщил председатель комитета по аграрной политике регионального заксобрания Вячеслав Евстигнеев. «Обилие дождей усложнило уборочную кампанию. Тем не менее сельскохозяйственные предприятия региона собрали два миллиона 110 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур. В том числе, более 500 тысяч тонн пшеницы твердых сортов. И это выше уровня прошлого года почти на 17 тысяч тонн», — цитирует Евстигнеева пресс-служба заксобрания. Из-за плохой погоды полевых овощей в области собрано 87 тысяч тонн, картофеля — 340 тысяч тонн. Это меньше прошлогоднего урожая, но достаточно для удовлетворения потребностей региона — 117,8 процента к уровню потребления. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в июле и начале августа. Из-за обильных осадков водоемы вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов. В городах и поселках были объявлены режимы ЧС, людей эвакуировали, жителям были выплачены компенсации. Работа по восстановлению региона после паводка продолжается до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АПК Челябинской области удалось собрать хороший урожай пшеницы, несмотря на летнюю непогоду. Об этом сообщил председатель комитета по аграрной политике регионального заксобрания Вячеслав Евстигнеев. «Обилие дождей усложнило уборочную кампанию. Тем не менее сельскохозяйственные предприятия региона собрали два миллиона 110 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур. В том числе, более 500 тысяч тонн пшеницы твердых сортов. И это выше уровня прошлого года почти на 17 тысяч тонн», — цитирует Евстигнеева пресс-служба заксобрания. Из-за плохой погоды полевых овощей в области собрано 87 тысяч тонн, картофеля — 340 тысяч тонн. Это меньше прошлогоднего урожая, но достаточно для удовлетворения потребностей региона — 117,8 процента к уровню потребления. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в июле и начале августа. Из-за обильных осадков водоемы вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов. В городах и поселках были объявлены режимы ЧС, людей эвакуировали, жителям были выплачены компенсации. Работа по восстановлению региона после паводка продолжается до сих пор.