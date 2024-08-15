15 августа 2024

В Копейске отменили введенный из-за масштабных подтоплений режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в Копейске подтапливала частный сектор и даже многоквартирные жилые дома
Вода в Копейске подтапливала частный сектор и даже многоквартирные жилые дома Фото:

В Копейске Челябинской области 16 августа отменили введенный после затяжных ливней режим ЧС. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

«Отменить с 8 часов 00 минут 16 августа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Отменить постановление администрации „О введении на территории Копейского городского округа режима ‚Чрезвычайная ситуация‘, — говорится в документе.

В мэрии сообщили, что за время действия режима ЧС в диспетчерскую службу поступило 677 сообщений о затоплении, 565 из них — из частного сектора. С 9 августа количество обращений пошло на спад.

К середине августа количество осадков уменьшилось. Ранее был отменен режим ЧС в Коркинском округе.

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В Копейске Челябинской области 16 августа отменили введенный после затяжных ливней режим ЧС. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии. «Отменить с 8 часов 00 минут 16 августа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Отменить постановление администрации „О введении на территории Копейского городского округа режима ‚Чрезвычайная ситуация‘, — говорится в документе. В мэрии сообщили, что за время действия режима ЧС в диспетчерскую службу поступило 677 сообщений о затоплении, 565 из них — из частного сектора. С 9 августа количество обращений пошло на спад. К середине августа количество осадков уменьшилось. Ранее был отменен режим ЧС в Коркинском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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