В Копейске отменили введенный из-за масштабных подтоплений режим ЧС

В Копейске Челябинской области 16 августа отменили введенный после затяжных ливней режим ЧС. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.
«Отменить с 8 часов 00 минут 16 августа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Отменить постановление администрации „О введении на территории Копейского городского округа режима ‚Чрезвычайная ситуация‘, — говорится в документе.
В мэрии сообщили, что за время действия режима ЧС в диспетчерскую службу поступило 677 сообщений о затоплении, 565 из них — из частного сектора. С 9 августа количество обращений пошло на спад.
К середине августа количество осадков уменьшилось. Ранее был отменен режим ЧС в Коркинском округе.
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