Ученые вывели диету для профилактики рака желудочно-кишечного тракта

Ученые Университета Флиндерса в Австралии пришли к выводу, что диета, богатая клетчаткой и полезными растительными жирами, может снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Исследование показало важность правильного питания для профилактики заболеваний пищеварительной системы.
«Диета с высоким содержанием клетчатки и ненасыщенных жирных кислот может снизить риск развития КРР (колоректального рака — прим. URA.RU). Эти результаты подчёркивают потенциальный защитный эффект от КРР при достаточном потреблении клетчатки в сочетании с высоким потреблением ненасыщенных жирных кислот», — утверждает доктор Йоханнес Мелаку, один из авторов исследования. Его слова передает «Ридус».
Эксперты подчеркивают, что уменьшение потребления сахара, алкоголя и жирной пищи, а также увеличение доли растительных жиров и клетчатки в рационе могут значительно улучшить здоровье кишечника. По словам исследователей, продукты, содержащие клетчатку, такие как фрукты, овощи, зерновые и бобовые, способствуют поддержанию здоровой микрофлоры и снижению воспалительных процессов в организме.
Неправильное питание оказывает вредное воздействие на функцию ЖКТ, подчеркивают ученые. Продукты, такие как красное мясо, обработанное мясо, фастфуд, высокообработанные зерновые, алкогольные напитки и сладкие газировки, увеличивают риск возникновения онкологических заболеваний ЖКТ.
Эксперты указывают на то, что рацион питания играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, однако это не единственный фактор. Для того чтобы полностью понять, как питание влияет на развитие рака, требуются дополнительные научные исследования.
Ранее диетолог назвала три главных правила, которые помогут не сорваться во время диеты. По словам гастроэнтеролога I категории, Исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурии Диановой, в период похудения необходимо придерживаться следующих пунктов: регулярно питаться, разрешить себе сладкий перекус и решить психологические проблемы.
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