Сечин: первый этап ввода «Восток Ойл» запланирован на 2026 год

Первый этап ввода проекта «Восток Ойл» намечен на 2026 год. Об этом рассказал глава «Роснефти» и ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.
«На 2026 год мы запланировали первый этап ввода „Восток Ойл“», — отметил Игорь Сечин. Заявление было сделано на Веронском Евразийском экономическом форуме
Инициатива «Восток Ойл», которая является ключевым проектом компании «Роснефть», реализуется на полуострове Таймыр. Проект представляет собой объединение уже функционирующих месторождений группы Ванкор и новых месторождений в северной части Красноярского края. Общий объем ресурсов этих месторождений оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.
Начало промышленной добычи нефти на территории проекта «Восток Ойл» и последующая ее транспортировка на международные рынки посредством Северного морского пути через терминал «Бухта Север» изначально была запланирована на 2024 год. Оценочные запасы проекта составляют 6,5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубических метров газа.
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