ЦБ ожидает, что у россиян станет больше денег в банках

Центробанк повысил прогноз по росту средств населения в российских банках по итогам 2024 года. Регулятор ожидает, что объем средств физлиц увеличится с 16-21% до 23-26%.
«В IV квартале может произойти значительный сезонный приток средств, в том числе связанный с выплатой годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений, годовой прогноз повышен до 23–26%», — говорится в прогнозе ЦБ. При этом подчеркивается, что средства населения растут, но медленнее, чем в первой половине года.
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