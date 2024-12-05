ЦБ ожидает, что у россиян станет больше денег в банках

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ЦБ ожидает приток средств россиян в банках
ЦБ ожидает приток средств россиян в банках Фото:

Центробанк повысил прогноз по росту средств населения в российских банках по итогам 2024 года. Регулятор ожидает, что объем средств физлиц увеличится с 16-21% до 23-26%. 

«В IV квартале может произойти значительный сезонный приток средств, в том числе связанный с выплатой годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений, годовой прогноз повышен до 23–26%», — говорится в прогнозе ЦБ. При этом подчеркивается, что средства населения растут, но медленнее, чем в первой половине года. 

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Центробанк повысил прогноз по росту средств населения в российских банках по итогам 2024 года. Регулятор ожидает, что объем средств физлиц увеличится с 16-21% до 23-26%.  «В IV квартале может произойти значительный сезонный приток средств, в том числе связанный с выплатой годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений, годовой прогноз повышен до 23–26%», — говорится в прогнозе ЦБ. При этом подчеркивается, что средства населения растут, но медленнее, чем в первой половине года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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