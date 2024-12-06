Центр Екатеринбурга перекрыли ради Крестного хода

Движение ограничено с 11:30 до 12:30 (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге перекрыли ряд центральных улиц из-за дня святой великомученицы Екатерины на время Крестного хода. Движение ограничено с 11:30 до 12:30, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины», — следует из сообщения. Ездить запрещено на следующих участках:

по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;

по улице Малышева, от Горького до Пушкина;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.