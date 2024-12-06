06 декабря 2024

Центр Екатеринбурга перекрыли ради Крестного хода

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Крестный ход в честь Дня народного единства и праздника Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург, крестный ход
Движение ограничено с 11:30 до 12:30 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перекрыли ряд центральных улиц из-за дня святой великомученицы Екатерины на время Крестного хода. Движение ограничено с 11:30 до 12:30, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины», — следует из сообщения. Ездить запрещено на следующих участках:

по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;

по улице Малышева, от Горького до Пушкина;

по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге перекрыли ряд центральных улиц из-за дня святой великомученицы Екатерины на время Крестного хода. Движение ограничено с 11:30 до 12:30, рассказали в пресс-службе мэрии. «Участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины», — следует из сообщения. Ездить запрещено на следующих участках: по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева; по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького; по улице Горького, от Куйбышева до Малышева; по улице Малышева, от Горького до Пушкина; по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда). Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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