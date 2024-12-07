Прогноз магнитных бурь на 9 декабря: чего ждать метеозависимым

Магнитные бури постоянно застают метеозависимых людей врасплох. Казалось бы, Солнце находится в миллионах километров от Земли, но вспышки на звезде все равно приводят к головным болям и упадку сил. Поэтому лучше заранее знать, когда ждать геомагнитную активность. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на понедельник, 9 декабря.
Будет ли магнитная буря 9 декабря 2024 года
По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 9 декабря магнитной бури не планируется. Эксперты крайне низко оценивают вероятность возбужденной магнитосферы: буря случится с вероятностью 5%, а шанс сильного магнитного шторма — всего 1%. Но метеозависимым не стоит расслабляться — ведь 9 декабря станет настоящим затишьем перед бурей.
Когда будут ближайшие магнитные бури в декабре 2024 года
Сразу после понедельника на планете ожидается резкое повышение уровня возбужденности магнитосферы. Если 9 декабря уровень Кр-индекса, по которому ученые оценивают силу геомагнитной активности, будет держаться в районе двух баллов, то на следующий день он поднимется до четырех. Такой показатель уже могут ощутить метеозависимые люди.
Магнитосфера Земли остается возбужденной в течение трех дней: по прогнозам, уровень активности продержится на четырех баллов вплоть до 13 декабря. Следующий всплеск произойдет спустя неделю — 19 декабря.
Как метеозависимым подготовиться к магнитной буре
Чаще всего от магнитных бурь страдают люди старше 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний и проблем с давлением и сердцем. Если всплески геомагнитной активности регулярно мешают жить — то стоит обратиться в больницу. Возможно, метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
Если проблем со здоровьем нет, но магнитные бури все равно не дают покоя, то стоит следовать простым правилам. Во-первых, нужно высыпаться и побольше отдыхать. Если организм перегружен — то он сильнее реагирует на внешние изменения, включая геомагнитную активность.
Также стоит начать правильно питаться: фрукты и овощи помогут организму получить необходимые для хорошего самочувствия витамины и микроэлементы. Не нужно забывать и о воде — обильное питье улучшает кровообращение и спасает от головных болей.
И наконец — нужно регулярно двигаться и заниматься спортом. Даже минимальные физические активности помогут улучшить общее самочувствие и принесут пользу организму.
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