«Хезболла» экстренно вывела все свои силы из Сирии

08 декабря 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Еще накануне группировка отправляла дополнительные войска в страну (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Военизированное ливанское движение «Хезболла» спешно покинуло Сирию в субботу, 7 декабря. При этом в ночь с пятого на шестое число группировка отправляла дополнительные войска в страну. «„Хезболла“ вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство Reuters, ссылаясь на ливанские источники. Отмечается, что войска, отправленные в Сирию несколькими днями ранее, были необходимы для контроля отхода основных сил. Новость по теме Как выглядит столица Сирии в разгар военного переворота и смены власти. Фоторепортаж На фоне обострения конфликта бывший президент Сирии Башар Асад ушел в отставку, а сирийская армия начала вторжение на севере страны при поддержке Турции. Мирные жители и военные массово покидают Дамаск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о событиях в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военизированное ливанское движение «Хезболла» спешно покинуло Сирию в субботу, 7 декабря. При этом в ночь с пятого на шестое число группировка отправляла дополнительные войска в страну. «„Хезболла“ вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство Reuters, ссылаясь на ливанские источники. Отмечается, что войска, отправленные в Сирию несколькими днями ранее, были необходимы для контроля отхода основных сил. На фоне обострения конфликта бывший президент Сирии Башар Асад ушел в отставку, а сирийская армия начала вторжение на севере страны при поддержке Турции. Мирные жители и военные массово покидают Дамаск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о событиях в Сирии.