«Хезболла» экстренно вывела все свои силы из Сирии

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Еще накануне группировка отправляла дополнительные войска в страну (фото из архива) Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Военизированное ливанское движение «Хезболла» спешно покинуло Сирию в субботу, 7 декабря. При этом в ночь с пятого на шестое число группировка отправляла дополнительные войска в страну.

«„Хезболла“ вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство Reuters, ссылаясь на ливанские источники. Отмечается, что войска, отправленные в Сирию несколькими днями ранее, были необходимы для контроля отхода основных сил.

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На фоне обострения конфликта бывший президент Сирии Башар Асад ушел в отставку, а сирийская армия начала вторжение на севере страны при поддержке Турции. Мирные жители и военные массово покидают Дамаск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о событиях в Сирии.

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Военизированное ливанское движение «Хезболла» спешно покинуло Сирию в субботу, 7 декабря. При этом в ночь с пятого на шестое число группировка отправляла дополнительные войска в страну. «„Хезболла“ вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство Reuters, ссылаясь на ливанские источники. Отмечается, что войска, отправленные в Сирию несколькими днями ранее, были необходимы для контроля отхода основных сил. На фоне обострения конфликта бывший президент Сирии Башар Асад ушел в отставку, а сирийская армия начала вторжение на севере страны при поддержке Турции. Мирные жители и военные массово покидают Дамаск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о событиях в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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