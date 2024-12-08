«Хезболла» экстренно вывела все свои силы из Сирии

Военизированное ливанское движение «Хезболла» спешно покинуло Сирию в субботу, 7 декабря. При этом в ночь с пятого на шестое число группировка отправляла дополнительные войска в страну.
«„Хезболла“ вывела все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску», — передает агентство Reuters, ссылаясь на ливанские источники. Отмечается, что войска, отправленные в Сирию несколькими днями ранее, были необходимы для контроля отхода основных сил.
На фоне обострения конфликта бывший президент Сирии Башар Асад ушел в отставку, а сирийская армия начала вторжение на севере страны при поддержке Турции. Мирные жители и военные массово покидают Дамаск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о событиях в Сирии.
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