Экс-владельцы ЧЭМК заявят о наказании отвечавших за приватизацию чиновников

Юристы бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Антиповых готовят материалы в суд с вопросами о наказании отвечавших в 1990-х годах за приватизацию чиновников. Из готовящихся в суд материалов следует, что государство знало о приватизации и 30 лет никаких претензий не предъявлял, что можно расценить как согласие с итогами.
«Как следует из материалов для закрытого заседания суда, стратегия экс-владельцев ЧЭМК основана на тезисе о законности приватизации 1990-х. Федеральная власть не могла о ней не знать», — рассказал РБК, ознакомившись с материалами для процесса.
Документы подготовили для заседания Уральского арбитражного суда, которое запланировано на январь. Стратегия защиты в кассационной инстанции соответствует поданным юристами бывших собственников «Арианта» Аристовых искам к региональным структурам власти трех регионов РФ. Как счел собеседник издания, партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров, различие состоит в том, что адвокаты Аристовых исходят из уже принятых судебных решений, Антиповых — из требования их отмены. Кассация по ЧЭМК последует вслед за определением апелляционной инстанции, которая в мае отклонила претензии.
Теперь юристы оспорят утверждения Генпрокуратуры о том, что решения о приватизации промышленной группы, работавшей в кооперации с ОПК, принималось исключительно на региональном уровне, хотя требовался федеральный. Доводы состоят в ом, что процесс санкционирован уполномоченными федеральными органами: Госимущества, Российского фонда федерального имущества (РФФИ), Государственного комитета по управлению госимуществом, Министерства промышленности, ФАС России, Комитета РФ по металлургии.
Если принять, что нарушения были, то встанет вопрос об ответственности должностных лиц. Управляющий партнер компании «Замалаев, Стороженко и партнеры» Павел Замалаев отметил РБК, что иски о солидарной ответственности за убытки государства должны быть, в таком случае, предъявлены и к чиновникам.
Решение о деприватизации ЧЭМК арбитраж принял 26 февраля. Активы группы были переданы Росимуществу. Собственность находится на территории Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей. «Ариант» национализирован в апреле. Органы власти данных регионов выступают в суде в качестве третьих лиц. Претензии вк «Арианту» основаны на том, что ранее холдинг с ЧЭМК был совместным. Разделение бизнеса произошло до 2022 года.
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