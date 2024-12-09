Полпред Жога во время визита в Озерск вспомнил, как работал сварщиком. Видео

09 декабря 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Жога назвал творческой профессию сварщика Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря в Озерске (Челябинская область) во время посещения техникума вспомнил, как работал сварщиком. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Это, действительно, творчество. Потому что каждый шов — это искусство», — отметил Жога, который сам в молодости работал сварщиком. Его слова цитирует пресс-служба полпредства в telegram-канале. В Озерске Жога посетил техникум, где пообщался с будущими сварщиками. Жога 9 декабря работал в Челябинской области. В поездке его сопровождал глава региона Алексей Текслер. В Снежинске они возложили цветы к памятнику «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах». Также посетили градообразующее предприятие РФЯЦ—ВНИИТФ, где побывали на производственных площадках ядерного центра. В Озерске посетили класс ЧПУ, где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога 9 декабря в Озерске (Челябинская область) во время посещения техникума вспомнил, как работал сварщиком. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «Это, действительно, творчество. Потому что каждый шов — это искусство», — отметил Жога, который сам в молодости работал сварщиком. Его слова цитирует пресс-служба полпредства в telegram-канале. В Озерске Жога посетил техникум, где пообщался с будущими сварщиками. Жога 9 декабря работал в Челябинской области. В поездке его сопровождал глава региона Алексей Текслер. В Снежинске они возложили цветы к памятнику «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах». Также посетили градообразующее предприятие РФЯЦ—ВНИИТФ, где побывали на производственных площадках ядерного центра. В Озерске посетили класс ЧПУ, где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО.