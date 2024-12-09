Фирма челябинского бизнесмена задолжала 757 тысяч за авиабилеты

Компания «Урал Бокс Промоушен» предпринимателя Евгения Вайнштейна задолжала за авиабилеты 757 тысяч рублей. Как следует из материалов арбитража, иск туроператора «Спутник» удовлетворен.
«Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Урал Бокс Промоушен“ в пользу ООО „Челябинское бюро международного туризма ‚Спутник‘“ задолженность в размере 757 299 рублей основного долга», — указано в решении, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Должник занимается организацией спортивных мероприятий и продвижением спортсменов. На счету компании есть проведенные турниры по боксу. Согласно данным СБИС, фирма полностью принадлежит Вайнштейну. При выручке за 2023 году в 36,3 млн рублей компания завершила год с убытком в 2,7 млн рублей.
«Сотрудничаем давно. Долг образовался за авиационные билеты. Еще раз сделали акт сверки — и партнеры погасили задолженность», — рассказала URA.RU гендиректор «Спутника» Людмила Мосина.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис ответчика. Ответ к моменту публикации не поступил.
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