Фирма челябинского бизнесмена задолжала 757 тысяч за авиабилеты

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Компания бизнесмена Евгения Вайнштейна вовремя не заплатила за перелеты 757 миллионов
Компания бизнесмена Евгения Вайнштейна вовремя не заплатила за перелеты 757 миллионов Фото:

Компания «Урал Бокс Промоушен» предпринимателя Евгения Вайнштейна задолжала за авиабилеты 757 тысяч рублей. Как следует из материалов арбитража, иск туроператора «Спутник» удовлетворен.

«Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Урал Бокс Промоушен“ в пользу ООО „Челябинское бюро международного туризма ‚Спутник‘“ задолженность в размере 757 299 рублей основного долга», — указано в решении, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Должник занимается организацией спортивных мероприятий и продвижением спортсменов. На счету компании есть проведенные турниры по боксу. Согласно данным СБИС, фирма полностью принадлежит Вайнштейну. При выручке за 2023 году в 36,3 млн рублей компания завершила год с убытком в 2,7 млн рублей.

«Сотрудничаем давно. Долг образовался за авиационные билеты. Еще раз сделали акт сверки — и партнеры погасили задолженность», — рассказала URA.RU гендиректор «Спутника» Людмила Мосина.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис ответчика. Ответ к моменту публикации не поступил.

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Компания «Урал Бокс Промоушен» предпринимателя Евгения Вайнштейна задолжала за авиабилеты 757 тысяч рублей. Как следует из материалов арбитража, иск туроператора «Спутник» удовлетворен. «Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Урал Бокс Промоушен“ в пользу ООО „Челябинское бюро международного туризма ‚Спутник‘“ задолженность в размере 757 299 рублей основного долга», — указано в решении, которое имеется в распоряжении URA.RU. Должник занимается организацией спортивных мероприятий и продвижением спортсменов. На счету компании есть проведенные турниры по боксу. Согласно данным СБИС, фирма полностью принадлежит Вайнштейну. При выручке за 2023 году в 36,3 млн рублей компания завершила год с убытком в 2,7 млн рублей. «Сотрудничаем давно. Долг образовался за авиационные билеты. Еще раз сделали акт сверки — и партнеры погасили задолженность», — рассказала URA.RU гендиректор «Спутника» Людмила Мосина. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис ответчика. Ответ к моменту публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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