Участник программы «Время героев» стал замминистра трех направлений

Выпускник «Времени героев» получил работу в московском министерстве инвестиций

11 декабря 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков получил должность замминистра в Московской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области стал выпускник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков. Благодаря программе, реализуемой президентом РФ Владимиром Путиным, бойцы спецоперации на Украине приобретают управленческие навыки, которые помогают им получить должности в соответствующих сферах. «Участник программы „Время героев“ Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области… В мае этого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — отмечается на официальном сайте программы. Как рассказал сам Лосунчуков, участие в программе «Время героев» помогло ему получить не только новые возможности, но и приобрести управленческие компетенции у опытных наставников. «Я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии. Очень ценю, что мы на курсе стали одной командой единомышленников», — добавил он. В новой должности замминистра в Московской области Кирилл Лосунчуков намерен акцентировать свое внимание на социально-экономической сфере и работать в интересах людей. «Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — подчеркнул участник программы. Как недавно отмечал сам президент страны Владимир Путин, для того чтобы стать участником программы «Время героев», у человека должен быть не только боевой опыт, полученный в ходе выполнения задач в рамках СВО, но и опыт в управленческой среде. Минимальные требования для участия в программе — профильное образование. В настоящий момент продолжается прием заявок на новую группу программы. Бойцы СВО, желающие принять участие в отборе, могут отправить заявку по интернету и по почте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области стал выпускник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков. Благодаря программе, реализуемой президентом РФ Владимиром Путиным, бойцы спецоперации на Украине приобретают управленческие навыки, которые помогают им получить должности в соответствующих сферах. «Участник программы „Время героев“ Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области… В мае этого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — отмечается на официальном сайте программы. Как рассказал сам Лосунчуков, участие в программе «Время героев» помогло ему получить не только новые возможности, но и приобрести управленческие компетенции у опытных наставников. «Я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии. Очень ценю, что мы на курсе стали одной командой единомышленников», — добавил он. В новой должности замминистра в Московской области Кирилл Лосунчуков намерен акцентировать свое внимание на социально-экономической сфере и работать в интересах людей. «Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — подчеркнул участник программы. Как недавно отмечал сам президент страны Владимир Путин, для того чтобы стать участником программы «Время героев», у человека должен быть не только боевой опыт, полученный в ходе выполнения задач в рамках СВО, но и опыт в управленческой среде. Минимальные требования для участия в программе — профильное образование. В настоящий момент продолжается прием заявок на новую группу программы. Бойцы СВО, желающие принять участие в отборе, могут отправить заявку по интернету и по почте.