Участник программы «Время героев» стал замминистра трех направлений

Выпускник «Времени героев» получил работу в московском министерстве инвестиций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Парке Победы в Копейске. Челябинск, чиновник, документы, министр, красная папка
Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков получил должность замминистра в Московской области Фото:

Новым заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области стал выпускник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков. Благодаря программе, реализуемой президентом РФ Владимиром Путиным, бойцы спецоперации на Украине приобретают управленческие навыки, которые помогают им получить должности в соответствующих сферах.

«Участник программы „Время героев“ Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области… В мае этого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — отмечается на официальном сайте программы.

Как рассказал сам Лосунчуков, участие в программе «Время героев» помогло ему получить не только новые возможности, но и приобрести управленческие компетенции у опытных наставников. «Я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии. Очень ценю, что мы на курсе стали одной командой единомышленников», — добавил он.

В новой должности замминистра в Московской области Кирилл Лосунчуков намерен акцентировать свое внимание на социально-экономической сфере и работать в интересах людей. «Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — подчеркнул участник программы.

Как недавно отмечал сам президент страны Владимир Путин, для того чтобы стать участником программы «Время героев», у человека должен быть не только боевой опыт, полученный в ходе выполнения задач в рамках СВО, но и опыт в управленческой среде. Минимальные требования для участия в программе — профильное образование. В настоящий момент продолжается прием заявок на новую группу программы. Бойцы СВО, желающие принять участие в отборе, могут отправить заявку по интернету и по почте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области стал выпускник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков. Благодаря программе, реализуемой президентом РФ Владимиром Путиным, бойцы спецоперации на Украине приобретают управленческие навыки, которые помогают им получить должности в соответствующих сферах. «Участник программы „Время героев“ Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области… В мае этого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — отмечается на официальном сайте программы. Как рассказал сам Лосунчуков, участие в программе «Время героев» помогло ему получить не только новые возможности, но и приобрести управленческие компетенции у опытных наставников. «Я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии. Очень ценю, что мы на курсе стали одной командой единомышленников», — добавил он. В новой должности замминистра в Московской области Кирилл Лосунчуков намерен акцентировать свое внимание на социально-экономической сфере и работать в интересах людей. «Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — подчеркнул участник программы. Как недавно отмечал сам президент страны Владимир Путин, для того чтобы стать участником программы «Время героев», у человека должен быть не только боевой опыт, полученный в ходе выполнения задач в рамках СВО, но и опыт в управленческой среде. Минимальные требования для участия в программе — профильное образование. В настоящий момент продолжается прием заявок на новую группу программы. Бойцы СВО, желающие принять участие в отборе, могут отправить заявку по интернету и по почте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...