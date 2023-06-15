Звезда «Битвы экстрасенсов» предупредила екатеринбуржцев о маньяке, ищущем жертвы

Экстрасенс Кажетта: там, где нашли «мешок с трупом», маньяк готовится к убийству

16 июня 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Экстрасенс увидела образ маньяка, который готовится к охоте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звезда шоу «Битва экстресенсов» Кажетта (Екатерина Ахметжанова) считает, что в Екатеринбурге живет маньяк, который ищет жертвы. Пока он убивает животных и наблюдает за действиями полиции. Таким мнением медиум поделилась с URA.RU, отвечая на вопрос о загадочном муляже трупа, найденном в реке. «Мне почему-то идет видение, что в том районе живет какой-то маньяк. Это почерк маньяков, которые готовятся к преступлению, они ищут себе жертву. А когда не могут найти, убивают животных. Видать, какие-то демоны в них сидят, начинают кровопускание», — сказала Кажетта. Ясновидящая даже дала описание предполагаемого маньяка. По ее словам, это мужчина 35-40 лет, крепкого телосложения, «озлобленный на жизнь». «Он специально бросил этот мешок с мясом в воду и смотрит, занимается полиция или нет. Возможно, в будущем будет убивать, ищет, куда будет трупы прятать», — считает экстрасенс. Странный черный полиэтиленовый пакет, перетянутый скотчем, был найден рыбаком в одном из водоемов Екатеринбурга. Внешне он напоминал мешок, в который упаковали человеческое тело. Внутри оказался муляж: штаны и рубаха, набитые мясом животного, вместо головы — кусок окорока. Содержимое отправлено на экспертизу. Предположительно, это фрагменты туши барана.

Звезда шоу «Битва экстресенсов» Кажетта (Екатерина Ахметжанова) считает, что в Екатеринбурге живет маньяк, который ищет жертвы. Пока он убивает животных и наблюдает за действиями полиции. Таким мнением медиум поделилась с URA.RU, отвечая на вопрос о загадочном муляже трупа, найденном в реке. «Мне почему-то идет видение, что в том районе живет какой-то маньяк. Это почерк маньяков, которые готовятся к преступлению, они ищут себе жертву. А когда не могут найти, убивают животных. Видать, какие-то демоны в них сидят, начинают кровопускание», — сказала Кажетта. Ясновидящая даже дала описание предполагаемого маньяка. По ее словам, это мужчина 35-40 лет, крепкого телосложения, «озлобленный на жизнь». «Он специально бросил этот мешок с мясом в воду и смотрит, занимается полиция или нет. Возможно, в будущем будет убивать, ищет, куда будет трупы прятать», — считает экстрасенс. Странный черный полиэтиленовый пакет, перетянутый скотчем, был найден рыбаком в одном из водоемов Екатеринбурга. Внешне он напоминал мешок, в который упаковали человеческое тело. Внутри оказался муляж: штаны и рубаха, набитые мясом животного, вместо головы — кусок окорока. Содержимое отправлено на экспертизу. Предположительно, это фрагменты туши барана.