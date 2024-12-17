Топ мест, куда поехать екатеринбуржцам с детьми на новогодние каникулы

Зимние каникулы — это время для отдыха всей семьей, которое хочется провести одновременно весело и познавательно. Сервис путешествий МТС Travel и URA.RU собрали пять идей, куда можно отправиться в конце декабря или начале января в Свердловской области, чтобы сменить обстановку, не уезжая при этом далеко от дома.
В путешествие в былые времена
Специальную праздничную программу готовит Музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства в Нижней Синячихе. В нее войдут театрализованные забавы, игры, хороводы, знакомство со старинными традициями празднования Нового года и Рождества, катания и сюрпризы.
Но и кроме них здесь много интересного — например, Спасо-Преображенская церковь с фресками и коллекцией народной росписи, часовня Зосимы и Савватия Соловецких с выставкой резьбы по дереву. А еще крестьянские усадьбы, ветряная мельница, кузница и конюшня, создающие живое впечатление о том, как жили наши предки. Вход на развлекательные программы — от 550 рублей.
Если приехать с ночевкой, то можно остановиться поблизости, например, в Верхней Синячихе или Алапаевске. Варианты размещения на начало января — от 6000 рублей за ночь, но лучше поторопиться — их становится все меньше.
В космическую экспедицию
В пределах Свердловской области можно переноситься не только во времени, но и в пространстве. На дневные и ночные экскурсии с наблюдением звезд, планет и туманностей в телескопы приглашает гостей всех возрастов Коуровская обсерватория. В программу экскурсий входят также лекции, адаптированные для младших, средних и старших школьников, и прогулки по территории обсерватории. Цена за дневную экскурсию — 300 рублей, ночную — 500.
Еще одно познавательное развлечение — астрофизическое шоу, где гости могут узнать, как ученые исследуют свет, и даже самостоятельно разложить свет на составляющие с помощью спектрографа. Вход на шоу обойдется в 500 рублей.
На пасеку к пчелам
Много нового о том, как устроен уже не макро-, а микромир, можно узнать на экокомплексе «Уральская пчелка» в селе Кадниково. Здесь проводят экскурсии о жизни пчел, дегустации, мастер-классы по изготовлению свечей, квесты, активные игры на свежем воздухе и походы с разведением костра для детей. Билет обойдется от 2000 рублей.
А взрослым наверняка будут интересны квадротуры и сеансы оздоровления в апикуполе с запахами свежего меда, воска и прополиса. Продлить удовольствие от поездки за город можно, оставшись в глэмпинге поблизости: номер на сутки в начале января можно забронировать от 9800 рублей.
На ферму к оленям
В питомнике «Северное сияние» в селе Мостовское можно и гладить оленей, и кормить, и кататься на упряжке. А потом увезти с собой эффектные фото и много новых знаний о жизни северных оленей и быте оленеводов.
Зимой здесь открывается Уральская резиденция Деда Мороза с праздничными программами с участием оленей и сказочных персонажей. В числе прочих зимних развлечений на ферме — катание на тюбингах с горки, мастер-класс по метанию аркана и чаепитие в теплом каминном зале. Посещение стоит зимой от 1400 рублей.
В гости к сказкам
Ощущение волшебства для всей семьи ждет в «Парке сказов»» в Арамиле. Это семейный тематический парк, посвященный персонажам старинных легенд и героям произведений Павла Бажова. Здесь можно побывать в усыпанной самоцветами пещере у Хозяйки Медной горы, погулять по усадьбе Урал Мороза, заглянуть в избушку на курьих ножках в гости к Бабе Яге, попить чаю с душистым медом на подворье Бабушки Нины и пообщаться с ее подопечными: осликами, козочками, кроликами. Зимой к обычным развлечениям прибавляются прогулки на санях и — в лучших сказочных традициях — на печи, а также катания на ледянках и тюбингах, на коньках и лыжах.
К праздникам парк готовит специальные программы: приключение-спектакль «Новогодние заварУшки» в Теремном Дворце, экскурсия по сказочным чертогам «Мир через Морозовые очки» и «Невообразимнее путешествие» в мастерскую главного волшебника Урала. Вход на мероприятия — от 1500 рублей.
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