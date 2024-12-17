В Дамаске впервые за 12 лет был поднят французский флаг

В Сирию начали возвращаться европейские дипломаты. В частности, в Дамаске впервые за 12 лет подняли французский флаг.
«Впервые за 12 лет на территории французской дипмиссии в Дамаске поднят флаг», — сообщает РИА Новости. Отношения Сирии и Франции были разорваны в 2012 году.
На днях исполняющий обязанности главы МИД республики Жана-Ноэля Барро сообщал, что в Сирии будет возобновлена дипмиссия. Первыми задачи будут установление контрактов с новыми властями и оценка потребностей населения в гуманитарной помощи.
Повстанцы при поддержке боевиков сместили Башара Асада с поста президента 8 декабря. В настоящий момент последний находится в Москве, где ему предложили убежище. Вскоре глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС будет налаживать отношения с новой властью Сирии.
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