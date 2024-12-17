В Дамаске впервые за 12 лет был поднят французский флаг

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Франция разорвала отношения с Сирией 12 лет назад, а теперь возобновляет их
Франция разорвала отношения с Сирией 12 лет назад, а теперь возобновляет их Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В Сирию начали возвращаться европейские дипломаты. В частности, в Дамаске впервые за 12 лет подняли французский флаг. 

«Впервые за 12 лет на территории французской дипмиссии в Дамаске поднят флаг», — сообщает РИА Новости. Отношения Сирии и Франции были разорваны в 2012 году. 

На днях исполняющий обязанности главы МИД республики Жана-Ноэля Барро сообщал, что в Сирии будет возобновлена дипмиссия. Первыми задачи будут установление контрактов с новыми властями и оценка потребностей населения в гуманитарной помощи. 

Повстанцы при поддержке боевиков сместили Башара Асада с поста президента 8 декабря. В настоящий момент последний находится в Москве, где ему предложили убежище. Вскоре глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС будет налаживать отношения с новой властью Сирии. 

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В Сирию начали возвращаться европейские дипломаты. В частности, в Дамаске впервые за 12 лет подняли французский флаг.  «Впервые за 12 лет на территории французской дипмиссии в Дамаске поднят флаг», — сообщает РИА Новости. Отношения Сирии и Франции были разорваны в 2012 году.  На днях исполняющий обязанности главы МИД республики Жана-Ноэля Барро сообщал, что в Сирии будет возобновлена дипмиссия. Первыми задачи будут установление контрактов с новыми властями и оценка потребностей населения в гуманитарной помощи.  Повстанцы при поддержке боевиков сместили Башара Асада с поста президента 8 декабря. В настоящий момент последний находится в Москве, где ему предложили убежище. Вскоре глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС будет налаживать отношения с новой властью Сирии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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