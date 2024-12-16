ЕС пытается подружиться с новыми властями Сирии

Евросоюз начинает налаживать дипломатические контакты с новыми властями в Сирии. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», — заявила Каллас журналистам в ходе встречи с главами МИД европейских стран. Ее слова передает ТАСС.
По словам Каллас, в настоящий момент ЕС и сирийские представители пытаются продумать, на каком уровне они могут взаимодействовать. Также глава дипмиссии задумывается над тем, что именно Евросоюз может предложить, в том числе и Сирии.
Повстанцы при поддержке боевиков сместили Башара Асада с поста президента 8 декабря. В настоящий момент последний находится в Москве, где ему предложили убежище. После в Сирии заявили, что налаживают контакты, в том числе и с Россией. У последней на сирийской территории остались военные базы. Посол РФ продолжает работу в Дамаске, передает RT.
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