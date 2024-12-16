ЕС пытается подружиться с новыми властями Сирии

Каллас: ЕС пытается наладить контакты с Сирией после свержения Асада
© Служба новостей «URA.RU»
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Кая Каллас заявила о контактах с новыми властями в Сирии
Кая Каллас заявила о контактах с новыми властями в Сирии Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Евросоюз начинает налаживать дипломатические контакты с новыми властями в Сирии. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», — заявила Каллас журналистам в ходе встречи с главами МИД европейских стран. Ее слова передает ТАСС.

По словам Каллас, в настоящий момент ЕС и сирийские представители пытаются продумать, на каком уровне они могут взаимодействовать. Также глава дипмиссии задумывается над тем, что именно Евросоюз может предложить, в том числе и Сирии.

Повстанцы при поддержке боевиков сместили Башара Асада с поста президента 8 декабря. В настоящий момент последний находится в Москве, где ему предложили убежище. После в Сирии заявили, что налаживают контакты, в том числе и с Россией. У последней на сирийской территории остались военные базы. Посол РФ продолжает работу в Дамаске, передает RT.

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Евросоюз начинает налаживать дипломатические контакты с новыми властями в Сирии. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. «Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», — заявила Каллас журналистам в ходе встречи с главами МИД европейских стран. Ее слова передает ТАСС. По словам Каллас, в настоящий момент ЕС и сирийские представители пытаются продумать, на каком уровне они могут взаимодействовать. Также глава дипмиссии задумывается над тем, что именно Евросоюз может предложить, в том числе и Сирии. Повстанцы при поддержке боевиков сместили Башара Асада с поста президента 8 декабря. В настоящий момент последний находится в Москве, где ему предложили убежище. После в Сирии заявили, что налаживают контакты, в том числе и с Россией. У последней на сирийской территории остались военные базы. Посол РФ продолжает работу в Дамаске, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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