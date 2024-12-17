Как ответит Россия Украине на убийство Кириллова

Россия проведет массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщил экс-начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
«Ответного теракта не будет, мы не будем избирательно уничтожать украинских генералов. А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом», — заявил Стаськов в интервью «Национальной службе новостей». Эксперт уточнил, что возможны массированные удары средней дальности баллистическими ракетами «Орешник».
По словам генерала, выбор целей для ударов будет основываться на стратегических соображениях, направленных на максимальное ослабление военного потенциала и энергетической инфраструктуры Украины. Это решение призвано стать сдерживающим фактором и предотвратить дальнейшие агрессивные действия в отношении России.
Ссегодня утром произошла трагедия на Рязанском проспекте в Москве, в результате которой погиб Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации. Отмечается также, что в результате взрыва погиб помощник генерала, сообщает издание «МК»
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