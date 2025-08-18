В России придумали, как облегчить жизнь молодым матерям

Необходимо ввести сокращенный рабочий день по четвергам для отцов детей до трех лет. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предполагается, что такая мера поможет молодым матерям получить небольшую передышку
«Сокращенный четверг для молодых отцов предлагают ввести в России, чтобы немного разгрузить матерей», — сообщает telegram-канал Shot. Автор идеи объяснил выбор именно четверга. Этот день считается наименее загруженным в стандартной пятидневной рабочей неделе.
В пояснительной записке к инициативе подчеркивают ее практическую пользу. Сокращенный четверг позволит отцам активнее участвовать в жизни ребенка — посещать врачей, развивающие занятия или просто проводить больше времени вместе. В настоящее время предложение направлено на рассмотрение в профильное министерство.
