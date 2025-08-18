Идея Макрона об отправке войск на Украину вызвала раскол на Западе

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке европейского миротворческого контингента на Украину вызвала острые разногласия среди западных союзников. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь выступила против этой идеи. Об этом сообщает Corriere della Sera.
«У России миллион триста тысяч солдат: сколько мы должны послать, чтобы выполнить эту задачу?», — заявила Мелони на встрече «коалиции желающих», пишет Corriere della Sera. По ее мнению, прямое военное вмешательство европейских стран может втянуть Альянс в масштабный конфликт. Кроме того, итальянский премьер выразила опасения по поводу возможных потерь среди миротворцев и необходимости жесткого ответа, что автоматически приведет к задействованию статьи 5 НАТО.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют сформировать коалицию, в которую войдут 37 государств, с целью развертывания миротворческих сил на территории Украины и предоставления ей гарантий безопасности. Однако, представители британских вооруженных сил охарактеризовали эти инициативы как «политический театр», отметив отсутствие конкретных подробностей.
