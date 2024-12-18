Какой будет погода в новогоднюю ночь в Екатеринбурге

Новый год горожанам будет встречать комфортно
Погода в новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет мягкой и комфортной. Предварительным прогнозом на 31 декабря и 1 января с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.
«Температура воздуха -5…-10 с шансами на снег. Разумеется, все еще может измениться, но с позиций сегодняшнего дня выглядит так», — сказал он.
Нынешняя зима на Урале обещает быть теплее, чем обычно. Наименее холодным из трех месяцев должен стать декабрь. Во второй половине зимы возможны морозы.
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