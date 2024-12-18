Какой будет погода в новогоднюю ночь в Екатеринбурге

Погода в новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет снежной и умеренно морозной
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Открытие ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург, рождество, новый год, главная елка, иллюминация
Новый год горожанам будет встречать комфортно Фото:

Погода в новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет мягкой и комфортной. Предварительным прогнозом на 31 декабря и 1 января с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.

«Температура воздуха -5…-10 с шансами на снег. Разумеется, все еще может измениться, но с позиций сегодняшнего дня выглядит так», — сказал он.

Нынешняя зима на Урале обещает быть теплее, чем обычно. Наименее холодным из трех месяцев должен стать декабрь. Во второй половине зимы возможны морозы.

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Погода в новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет мягкой и комфортной. Предварительным прогнозом на 31 декабря и 1 января с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «Температура воздуха -5…-10 с шансами на снег. Разумеется, все еще может измениться, но с позиций сегодняшнего дня выглядит так», — сказал он. Нынешняя зима на Урале обещает быть теплее, чем обычно. Наименее холодным из трех месяцев должен стать декабрь. Во второй половине зимы возможны морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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