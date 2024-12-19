До личного рекорда Путина по длительности прямой линии не хватило 10 минут

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Путин установил новый рекорд по длительности прямой линии
Путин установил новый рекорд по длительности прямой линии Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимир Путина. Она была совмещена с прямой линией. Мероприятие длилось 4 часа 30 минут. До личного рекорда президенту РФ не хватило 10 минут.

В этом году прямая линия Путина началась в 12:09 по московском времени и закончилась в 16:38 по мск. Однако она побила рекорд прошлого года. Тогда Путин отвечал на вопросы представители СМИ 4 часа 20 минут. Свой личный рекорд Путин установил в 2008 году, тогда прямая линия шла на протяжении 4 часов 40 минут.

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Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимир Путина. Она была совмещена с прямой линией. Мероприятие длилось 4 часа 30 минут. До личного рекорда президенту РФ не хватило 10 минут. В этом году прямая линия Путина началась в 12:09 по московском времени и закончилась в 16:38 по мск. Однако она побила рекорд прошлого года. Тогда Путин отвечал на вопросы представители СМИ 4 часа 20 минут. Свой личный рекорд Путин установил в 2008 году, тогда прямая линия шла на протяжении 4 часов 40 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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