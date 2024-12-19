До личного рекорда Путина по длительности прямой линии не хватило 10 минут

Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимир Путина. Она была совмещена с прямой линией. Мероприятие длилось 4 часа 30 минут. До личного рекорда президенту РФ не хватило 10 минут.
В этом году прямая линия Путина началась в 12:09 по московском времени и закончилась в 16:38 по мск. Однако она побила рекорд прошлого года. Тогда Путин отвечал на вопросы представители СМИ 4 часа 20 минут. Свой личный рекорд Путин установил в 2008 году, тогда прямая линия шла на протяжении 4 часов 40 минут.
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