Бывшего заммэра Москвы внесли в «Миротворец»*

Экс-заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития в 2012-2018 годах, заслуженный врач России Леонид Печатников внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Он оказался в списках за свою работу по организации детских поездок в Крым в период службы в московской мэрии, это свидетельствует из данных ресурса.
Создатели «Миротворца» утверждают, что Печатников, занимая должность заммэра, курировал проект детского туроператора «Мосгортур», который занимался организацией отдыха для московских школьников на территории Крыма. По мнению авторов сайта, эти действия расцениваются как якобы «покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины», а также как якобы «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».
Вместе с Печатниковым в базу сайта внесены еще несколько чиновников, связанных с этим проектом: экс-замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, экс-гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников и экс-замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Людмила Цой. Их также обвиняют в содействии организации поездок детей из Москвы на полуостров.
Сайт «Миротворец» действует с 2014 года. На нем регулярно публикуются персональные данные людей, которых авторы ресурса подозревают в якобы «угрозе национальной безопасности Украины». В черный список уже попадали российские и зарубежные политики, артисты, журналисты — в том числе за посещение Крыма, Донбасса и за публичные заявления, которые не устраивают создателей сайта. Российские власти ранее неоднократно осуждали работу «Миротворца» и называли публикацию персональных данных нарушением прав человека.
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
