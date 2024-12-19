Жительнице Нижнего Новгорода лично позвонила министр здравоохранения области после жалобы Путину

Жительница Нижнего Новгорода заявила о проблемах с записью на прием в больницах
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Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась Путину на проблемы в больницах
Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась Путину на проблемы в больницах Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Жительница Нижнего Новгорода, столкнувшаяся с проблемами при попытке записать своего отца к кардиологу после инфаркта, обратилась с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. После этого ей лично позвонила министр здравоохранения области Галина Михайлова и пообещала помочь.

«Я пыталась записать своего отца после инфаркта месяц. Ничего не получилось», — заявила девушка. Ее слова передает telegram-канал Mash. Она также добавила, что во многих областных больницах отсутствует электронная запись, что делает запись на прием достаточно проблематичным. По ее словам, в регионе также есть проблема с приемами врачей. Она заявила, что некоторые сотрудники принимают всего лишь один раз в неделю. В качестве примера она привела кардиолога. 

Глава регионального минздрава заверила, что все меры будут приняты в ближайшее время. Мужчина будет госпитализирован уже завтра, и ему будут выданы все необходимые медикаменты.

Путин во время прямой линии сообщил, что вопросы медицины занимают второе место по важности. По его словам, проблемы имеются в первичном звене здравоохранения, и их решение зависит от местных властей.

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Жительница Нижнего Новгорода, столкнувшаяся с проблемами при попытке записать своего отца к кардиологу после инфаркта, обратилась с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. После этого ей лично позвонила министр здравоохранения области Галина Михайлова и пообещала помочь. «Я пыталась записать своего отца после инфаркта месяц. Ничего не получилось», — заявила девушка. Ее слова передает telegram-канал Mash. Она также добавила, что во многих областных больницах отсутствует электронная запись, что делает запись на прием достаточно проблематичным. По ее словам, в регионе также есть проблема с приемами врачей. Она заявила, что некоторые сотрудники принимают всего лишь один раз в неделю. В качестве примера она привела кардиолога.  Глава регионального минздрава заверила, что все меры будут приняты в ближайшее время. Мужчина будет госпитализирован уже завтра, и ему будут выданы все необходимые медикаменты. Путин во время прямой линии сообщил, что вопросы медицины занимают второе место по важности. По его словам, проблемы имеются в первичном звене здравоохранения, и их решение зависит от местных властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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