Жительнице Нижнего Новгорода лично позвонила министр здравоохранения области после жалобы Путину

Жительница Нижнего Новгорода, столкнувшаяся с проблемами при попытке записать своего отца к кардиологу после инфаркта, обратилась с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. После этого ей лично позвонила министр здравоохранения области Галина Михайлова и пообещала помочь.
«Я пыталась записать своего отца после инфаркта месяц. Ничего не получилось», — заявила девушка. Ее слова передает telegram-канал Mash. Она также добавила, что во многих областных больницах отсутствует электронная запись, что делает запись на прием достаточно проблематичным. По ее словам, в регионе также есть проблема с приемами врачей. Она заявила, что некоторые сотрудники принимают всего лишь один раз в неделю. В качестве примера она привела кардиолога.
Глава регионального минздрава заверила, что все меры будут приняты в ближайшее время. Мужчина будет госпитализирован уже завтра, и ему будут выданы все необходимые медикаменты.
Путин во время прямой линии сообщил, что вопросы медицины занимают второе место по важности. По его словам, проблемы имеются в первичном звене здравоохранения, и их решение зависит от местных властей.
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