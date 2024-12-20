В Челябинской области половина трат на подарки ушла на дорогие смартфоны

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Половину подарочных денег челябинцы потратили на смартфоны дорогих марок
Половину подарочных денег челябинцы потратили на смартфоны дорогих марок Фото:

В Челябинской области половину оборота перед новогодними праздниками в декабре составили траты на дорогие смартфоны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы Wildberries, в Челябинске гаджеты марки iPhone раскупили на 40% больше, чем годом ранее.

«Мы также отмечаем очень значительный рост продаж айфонов перед Новым годом. Их доля в общем обороте именно в декабре достигла половины. Вероятно, девайсы часто покупают в подарок. В Челябинске, например, этих гаджетов купили на 40% больше, чем в 2023 году,» — поделились с URA.RU в Wildberries.

Кроме смартфонов, жители региона активно приобретали и другие подарочные товары. По данным той же платформы, среди наиболее популярных подарков были игрушки, количество которых увеличилось на 80%, подарочные свечи с ростом на 190% и наборы чая с кофе, продажи которых выросли на 150%. Также наблюдался значительный рост продаж бокалов: их приобретали на 90% больше, чем в 2023 году.

Аналитики Wildberries изучили, какие игрушки будут дарить челябинцы. Дети пд елкой 1 января найдут наборы из двенадцати книг, знаменитого гуся-обнимуся, аквамозаику и настольную игру «Скажи, если сможешь».

Интерес к новогодней символике также вырос. Товары с изображением змеи увеличились в продажах на 400%, что свидетельствует о популярности символа предстоящего года. При этом спрос на товары с драконами уменьшился. Их продажи упали на 95%.

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В Челябинской области половину оборота перед новогодними праздниками в декабре составили траты на дорогие смартфоны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы Wildberries, в Челябинске гаджеты марки iPhone раскупили на 40% больше, чем годом ранее. «Мы также отмечаем очень значительный рост продаж айфонов перед Новым годом. Их доля в общем обороте именно в декабре достигла половины. Вероятно, девайсы часто покупают в подарок. В Челябинске, например, этих гаджетов купили на 40% больше, чем в 2023 году,» — поделились с URA.RU в Wildberries. Кроме смартфонов, жители региона активно приобретали и другие подарочные товары. По данным той же платформы, среди наиболее популярных подарков были игрушки, количество которых увеличилось на 80%, подарочные свечи с ростом на 190% и наборы чая с кофе, продажи которых выросли на 150%. Также наблюдался значительный рост продаж бокалов: их приобретали на 90% больше, чем в 2023 году. Аналитики Wildberries изучили, какие игрушки будут дарить челябинцы. Дети пд елкой 1 января найдут наборы из двенадцати книг, знаменитого гуся-обнимуся, аквамозаику и настольную игру «Скажи, если сможешь». Интерес к новогодней символике также вырос. Товары с изображением змеи увеличились в продажах на 400%, что свидетельствует о популярности символа предстоящего года. При этом спрос на товары с драконами уменьшился. Их продажи упали на 95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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