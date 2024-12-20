В Челябинской области половина трат на подарки ушла на дорогие смартфоны

В Челябинской области половину оборота перед новогодними праздниками в декабре составили траты на дорогие смартфоны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы Wildberries, в Челябинске гаджеты марки iPhone раскупили на 40% больше, чем годом ранее.
«Мы также отмечаем очень значительный рост продаж айфонов перед Новым годом. Их доля в общем обороте именно в декабре достигла половины. Вероятно, девайсы часто покупают в подарок. В Челябинске, например, этих гаджетов купили на 40% больше, чем в 2023 году,» — поделились с URA.RU в Wildberries.
Кроме смартфонов, жители региона активно приобретали и другие подарочные товары. По данным той же платформы, среди наиболее популярных подарков были игрушки, количество которых увеличилось на 80%, подарочные свечи с ростом на 190% и наборы чая с кофе, продажи которых выросли на 150%. Также наблюдался значительный рост продаж бокалов: их приобретали на 90% больше, чем в 2023 году.
Аналитики Wildberries изучили, какие игрушки будут дарить челябинцы. Дети пд елкой 1 января найдут наборы из двенадцати книг, знаменитого гуся-обнимуся, аквамозаику и настольную игру «Скажи, если сможешь».
Интерес к новогодней символике также вырос. Товары с изображением змеи увеличились в продажах на 400%, что свидетельствует о популярности символа предстоящего года. При этом спрос на товары с драконами уменьшился. Их продажи упали на 95%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!