В Екатеринбурге силовики поймали мигрантов-нелегалов, под проверку попали 150 человек. Фото

В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция поймала 10 мигрантов-нелегалов

20 декабря 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Нелегалам грозит выдворение за родину (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попал 151 человек, десять из которых оказались нелегалами. В отношении каждого заведен протокол, им грозит выдворение на родину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудниками полиции проверен 151 иностранец, из них выявлено десять нарушителей миграционного законодательства РФ, в отношении которых составлены административные материалы. Из них шестеро — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ), четверо — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета)», — следует из сообщения. Рейд проводили Управление МВД России по Екатеринбургу, территориальное ОВД, в том числе сотрудники подразделения по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые, сотрудники ППСП, ГАИ и общественники. Помощник прокурора Александр Кипа в ходе операции контролировал работу правоохранителей. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попал 151 человек, десять из которых оказались нелегалами. В отношении каждого заведен протокол, им грозит выдворение на родину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудниками полиции проверен 151 иностранец, из них выявлено десять нарушителей миграционного законодательства РФ, в отношении которых составлены административные материалы. Из них шестеро — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ), четверо — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета)», — следует из сообщения. Рейд проводили Управление МВД России по Екатеринбургу, территориальное ОВД, в том числе сотрудники подразделения по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые, сотрудники ППСП, ГАИ и общественники. Помощник прокурора Александр Кипа в ходе операции контролировал работу правоохранителей.