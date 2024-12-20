В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попал 151 человек, десять из которых оказались нелегалами. В отношении каждого заведен протокол, им грозит выдворение на родину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Сотрудниками полиции проверен 151 иностранец, из них выявлено десять нарушителей миграционного законодательства РФ, в отношении которых составлены административные материалы. Из них шестеро — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ), четверо — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета)», — следует из сообщения.
Рейд проводили Управление МВД России по Екатеринбургу, территориальное ОВД, в том числе сотрудники подразделения по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые, сотрудники ППСП, ГАИ и общественники. Помощник прокурора Александр Кипа в ходе операции контролировал работу правоохранителей.
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