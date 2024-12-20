В Екатеринбурге силовики поймали мигрантов-нелегалов, под проверку попали 150 человек. Фото

В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция поймала 10 мигрантов-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Нелегалам грозит выдворение за родину (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попал 151 человек, десять из которых оказались нелегалами. В отношении каждого заведен протокол, им грозит выдворение на родину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудниками полиции проверен 151 иностранец, из них выявлено десять нарушителей миграционного законодательства РФ, в отношении которых составлены административные материалы. Из них шестеро — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ), четверо — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета)», — следует из сообщения.

Рейд проводили Управление МВД России по Екатеринбургу, территориальное ОВД, в том числе сотрудники подразделения по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые, сотрудники ППСП, ГАИ и общественники. Помощник прокурора Александр Кипа в ходе операции контролировал работу правоохранителей.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попал 151 человек, десять из которых оказались нелегалами. В отношении каждого заведен протокол, им грозит выдворение на родину, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудниками полиции проверен 151 иностранец, из них выявлено десять нарушителей миграционного законодательства РФ, в отношении которых составлены административные материалы. Из них шестеро — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ), четверо — по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета)», — следует из сообщения. Рейд проводили Управление МВД России по Екатеринбургу, территориальное ОВД, в том числе сотрудники подразделения по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, участковые, сотрудники ППСП, ГАИ и общественники. Помощник прокурора Александр Кипа в ходе операции контролировал работу правоохранителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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