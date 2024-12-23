Депутат Боярский ответил на слухи о блокировке WhatsApp в России

Депутат Госдумы Сергей Боярский ответил на слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России. Он отметил, что у него нет информации по этому поводу.
«Это слухи. На данный момент дополнительной информации нет кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — передает слова Боярского ТАСС.
В России возможно ограничение WhatsApp, если он нарушит законодательство, как это произошло с Viber. Об этом заявил блогер Илья Гогуа, отметив, что WhatsApp должен соблюдать требования, включая хранение данных в России и удаление незаконного контента, чтобы избежать конфликтов с регуляторами.
В настоящее время WhatsApp избегает серьезных проблем с надзорными органами благодаря взвешенной политике и борьбе с мошенничеством. Мессенджер 20 декабря был включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 декабря, передает 360.ru.
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