Депутат Боярский ответил на слухи о блокировке WhatsApp в России

Депутат Боярский заявил, что не знает о возможной блокировке WhatsApp
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Информация о блокировке WhatsApp в России — это всего лишь слухи, заявил Боярский
Информация о блокировке WhatsApp в России — это всего лишь слухи, заявил Боярский Фото:

Депутат Госдумы Сергей Боярский ответил на слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России. Он отметил, что у него нет информации по этому поводу.

«Это слухи. На данный момент дополнительной информации нет кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — передает слова Боярского ТАСС. 

В России возможно ограничение WhatsApp, если он нарушит законодательство, как это произошло с Viber. Об этом заявил блогер Илья Гогуа, отметив, что WhatsApp должен соблюдать требования, включая хранение данных в России и удаление незаконного контента, чтобы избежать конфликтов с регуляторами.

В настоящее время WhatsApp избегает серьезных проблем с надзорными органами благодаря взвешенной политике и борьбе с мошенничеством. Мессенджер 20 декабря был включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 декабря, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Сергей Боярский ответил на слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России. Он отметил, что у него нет информации по этому поводу. «Это слухи. На данный момент дополнительной информации нет кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — передает слова Боярского ТАСС.  В России возможно ограничение WhatsApp, если он нарушит законодательство, как это произошло с Viber. Об этом заявил блогер Илья Гогуа, отметив, что WhatsApp должен соблюдать требования, включая хранение данных в России и удаление незаконного контента, чтобы избежать конфликтов с регуляторами. В настоящее время WhatsApp избегает серьезных проблем с надзорными органами благодаря взвешенной политике и борьбе с мошенничеством. Мессенджер 20 декабря был включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 декабря, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...