В 2024 году Россия успешно председательствовала в БРИКС, уделяя особое внимание расширению организации и интеграции новых участников. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что кульминацией председательства РФ стал саммит в Казани, где глава РФ Владимир Путин провел более 20 двусторонних встреч.
«Мы с самого начала серьезно подошли к исполнению функций председательства. Наращивание взаимодействия внутри БРИКС входит в число внешнеполитических приоритетов нашей страны», — заявил Ушаков. Он уточнил, что особенностью председательства РФ в БРИКС стало обеспечение работы организации в новом расширенном формате. Это делалось для того, чтобы новые участники смогли гармонично встроились в структуру взаимодействия БРИКС.
Ушаков отметил, что с началом председательства России, объявленного 1 января 2024 года, были определены ключевые приоритеты организации в области политики и безопасности, экономики и финансов, а также гуманитарных и культурных сфер. Важной частью деятельности РФ стало активное участие и поддержка новых участников организации, которые проявили конструктивный подход к реализации этих приоритетов.
Кульминацией председательства стал саммит в Казани, который собрал представителей 22 государств. Саммит прошел на фоне давления США и их союзников, многие приглашенные страны пытались не допустить до сбора организации в Казани. Ушаков отметил растущий интерес стран глобального Юга и Востока к деятельности БРИКС, что способствовало укреплению его позиций на международной арене.
Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Тогда же Президент России Владимир Путин выступил на конференции по итогам трехдневного мероприятия. Глава РФ сделал ряд важных заявлений касательно Украины и СВО, экономики и внешней политики. Главные заявление российского лидера — в материале URA.RU.
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