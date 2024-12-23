Ушаков рассказал об успехах председательства России в БРИКС за 2024 год

Ушаков: в 2024 году Россия успешно председательствовала в БРИКС
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Россия успешно председательствовала в БРИКС в 2024 году, заявил Ушаков
Россия успешно председательствовала в БРИКС в 2024 году, заявил Ушаков Фото:

В 2024 году Россия успешно председательствовала в БРИКС, уделяя особое внимание расширению организации и интеграции новых участников. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что кульминацией председательства РФ стал саммит в Казани, где глава РФ Владимир Путин провел более 20 двусторонних встреч.

«Мы с самого начала серьезно подошли к исполнению функций председательства. Наращивание взаимодействия внутри БРИКС входит в число внешнеполитических приоритетов нашей страны», — заявил Ушаков. Он уточнил, что особенностью председательства РФ в БРИКС стало обеспечение работы организации в новом расширенном формате. Это делалось для того, чтобы новые участники смогли гармонично встроились в структуру взаимодействия БРИКС.

Ушаков отметил, что с началом председательства России, объявленного 1 января 2024 года, были определены ключевые приоритеты организации в области политики и безопасности, экономики и финансов, а также гуманитарных и культурных сфер. Важной частью деятельности РФ стало активное участие и поддержка новых участников организации, которые проявили конструктивный подход к реализации этих приоритетов.

Кульминацией председательства стал саммит в Казани, который собрал представителей 22 государств. Саммит прошел на фоне давления США и их союзников, многие приглашенные страны пытались не допустить до сбора организации в Казани. Ушаков отметил растущий интерес стран глобального Юга и Востока к деятельности БРИКС, что способствовало укреплению его позиций на международной арене. 

Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Тогда же Президент России Владимир Путин выступил на конференции по итогам трехдневного мероприятия. Глава РФ сделал ряд важных заявлений касательно Украины и СВО, экономики и внешней политики. Главные заявление российского лидера  — в материале URA.RU.

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В 2024 году Россия успешно председательствовала в БРИКС, уделяя особое внимание расширению организации и интеграции новых участников. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что кульминацией председательства РФ стал саммит в Казани, где глава РФ Владимир Путин провел более 20 двусторонних встреч. «Мы с самого начала серьезно подошли к исполнению функций председательства. Наращивание взаимодействия внутри БРИКС входит в число внешнеполитических приоритетов нашей страны», — заявил Ушаков. Он уточнил, что особенностью председательства РФ в БРИКС стало обеспечение работы организации в новом расширенном формате. Это делалось для того, чтобы новые участники смогли гармонично встроились в структуру взаимодействия БРИКС. Ушаков отметил, что с началом председательства России, объявленного 1 января 2024 года, были определены ключевые приоритеты организации в области политики и безопасности, экономики и финансов, а также гуманитарных и культурных сфер. Важной частью деятельности РФ стало активное участие и поддержка новых участников организации, которые проявили конструктивный подход к реализации этих приоритетов. Кульминацией председательства стал саммит в Казани, который собрал представителей 22 государств. Саммит прошел на фоне давления США и их союзников, многие приглашенные страны пытались не допустить до сбора организации в Казани. Ушаков отметил растущий интерес стран глобального Юга и Востока к деятельности БРИКС, что способствовало укреплению его позиций на международной арене.  Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Тогда же Президент России Владимир Путин выступил на конференции по итогам трехдневного мероприятия. Глава РФ сделал ряд важных заявлений касательно Украины и СВО, экономики и внешней политики. Главные заявление российского лидера  — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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