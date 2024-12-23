Помощник президента назвал четыре темы переговоров Путина и Фицо

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо длилась два часа и была насыщенной, с основными темами, касающимися энергетики и ситуации вокруг Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Вчера состоялся краткий рабочий визит Фицо. Могу добавить, что встреча продолжалась два часа и носила весьма обстоятельный характер. Разговор серьезно затрагивал тему энергетики», — заявил Ушаков. Он добавил, что также одной из главных тем была ситуация вокруг Украины, включая обсуждение различных инициатив.
Обе стороны выразили намерение восстановить традиционные взаимовыгодные связи в торгово-экономической сфере. Фицо подтвердил желание посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам Ушакова, в целом, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Фицо продемонстрировал независимую позицию и заинтересованность в интересах своей страны. Разговор прошел конструктивно, и стороны остались довольны его результатами, заключил помощник президента.
Владимир Путин встретился с Робертом Фицо в Кремле 22 декабря. Переговоры проходили в закрытом формате, и официальных заявлений для прессы сделано не было. Переговоры состоялись в Кремле. Фицо поблагодарил российского президента за прием, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.