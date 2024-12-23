Помощник президента назвал четыре темы переговоров Путина и Фицо

Ушаков: встреча Путина и Фицо носила обстоятельный характер
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фицо показал себя самостоятельным политиком, заявил Ушаков
Фицо показал себя самостоятельным политиком, заявил Ушаков Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо длилась два часа и была насыщенной, с основными темами, касающимися энергетики и ситуации вокруг Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вчера состоялся краткий рабочий визит Фицо. Могу добавить, что встреча продолжалась два часа и носила весьма обстоятельный характер. Разговор серьезно затрагивал тему энергетики», — заявил Ушаков. Он добавил, что также одной из главных тем была ситуация вокруг Украины, включая обсуждение различных инициатив.

Обе стороны выразили намерение восстановить традиционные взаимовыгодные связи в торгово-экономической сфере. Фицо подтвердил желание посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам Ушакова, в целом, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Фицо продемонстрировал независимую позицию и заинтересованность в интересах своей страны. Разговор прошел конструктивно, и стороны остались довольны его результатами, заключил помощник президента.

Владимир Путин встретился с Робертом Фицо в Кремле 22 декабря. Переговоры проходили в закрытом формате, и официальных заявлений для прессы сделано не было. Переговоры состоялись в Кремле. Фицо поблагодарил российского президента за прием, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо длилась два часа и была насыщенной, с основными темами, касающимися энергетики и ситуации вокруг Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Вчера состоялся краткий рабочий визит Фицо. Могу добавить, что встреча продолжалась два часа и носила весьма обстоятельный характер. Разговор серьезно затрагивал тему энергетики», — заявил Ушаков. Он добавил, что также одной из главных тем была ситуация вокруг Украины, включая обсуждение различных инициатив. Обе стороны выразили намерение восстановить традиционные взаимовыгодные связи в торгово-экономической сфере. Фицо подтвердил желание посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам Ушакова, в целом, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Фицо продемонстрировал независимую позицию и заинтересованность в интересах своей страны. Разговор прошел конструктивно, и стороны остались довольны его результатами, заключил помощник президента. Владимир Путин встретился с Робертом Фицо в Кремле 22 декабря. Переговоры проходили в закрытом формате, и официальных заявлений для прессы сделано не было. Переговоры состоялись в Кремле. Фицо поблагодарил российского президента за прием, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...