Власти Екатеринбурга запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

24 декабря 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Екатеринбурга, как ранее сообщало URA.RU, запретят продажу алкоголя в новогоднюю ночь и праздники. Ограничения будут действовать 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января с 08:00 до 23:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Не получится купить алкоголь в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина и 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — следует из сообщения. Изначально было известно только о разработке границ территории, где введут запрет. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга, как ранее сообщало URA.RU, запретят продажу алкоголя в новогоднюю ночь и праздники. Ограничения будут действовать 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января с 08:00 до 23:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Не получится купить алкоголь в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина и 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — следует из сообщения. Изначально было известно только о разработке границ территории, где введут запрет. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.