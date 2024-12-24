Власти Екатеринбурга запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

В центре Екатеринбурга, как ранее сообщало URA.RU, запретят продажу алкоголя в новогоднюю ночь и праздники. Ограничения будут действовать 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января с 08:00 до 23:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Не получится купить алкоголь в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина и 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — следует из сообщения. Изначально было известно только о разработке границ территории, где введут запрет.
Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.
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