Власти Екатеринбурга запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

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Магазин "Красное & белое". Курган, спиртные напитки, алкоголь, кб, магазин красное и белое, красное и белое
Ограничения будут действовать в центре города Фото:

В центре Екатеринбурга, как ранее сообщало URA.RU, запретят продажу алкоголя в новогоднюю ночь и праздники. Ограничения будут действовать 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января с 08:00 до 23:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Не получится купить алкоголь в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина и 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — следует из сообщения. Изначально было известно только о разработке границ территории, где введут запрет.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.

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В центре Екатеринбурга, как ранее сообщало URA.RU, запретят продажу алкоголя в новогоднюю ночь и праздники. Ограничения будут действовать 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января с 08:00 до 23:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Не получится купить алкоголь в магазинах, расположенных в периметре улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина и 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — следует из сообщения. Изначально было известно только о разработке границ территории, где введут запрет. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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