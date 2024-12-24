Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, крайне мала. Об этом сообщил бывший американский дипломат Джим Джатрас.
«Я думаю, это возможно, но крайне маловероятно. Во-первых, я не могу представить, что президента Путина пригласят [в Вашингтон]. Хотелось бы ошибаться, но не могу себе представить, как это будет выглядеть», — сказал он. Его слова передает РИА Новости.
Джатрас отметил, что присутствие президента Украины в Вашингтоне не имеет значения. По словам бывшего дипломата, Зеленский для ЦРУ — «просто марионетка».
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Зеленский отвергает все предложения по разрешению конфликта на Украине. По его словам, для обеих сторон выгодно прекращение ведение огня, однако украинский лидер «оторван от реальности». Об этом пишет RT.
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