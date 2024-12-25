Свердловские замгубернатора и министр занялись продажей одежды

Уральские бренды одежды появятся на маркетплейсе Lamoda
© Служба новостей «URA.RU»
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Одежду уральских брендов разместят на специальной «полке»
Одежду уральских брендов разместят на специальной «полке» Фото:

Одежда, обувь и аксессуары, которые создают уральские бренды, появятся на крупнейшем федеральном маркетплейсе, они будут представлены наравне с товарами зарубежных компаний, ушедших с рынка. Об этом на пресс-конференции рассказал продвигающий задумку замгубернатора Дмитрий Ионин, передает корреспондент URA.RU.

«По поручению губернатора Куйвашева мы растим свердловскую моду как часть креативной экономики и перспективную отрасль для индустриального Урала. Постепенно выводим наших дизайнеров на рынок. Наша задача — собрать их в одном месте, где можно купить продукцию, узнать историю брендов. Портал UFashion сейчас переводится на английский язык, поэтому, чтобы как можно больше людей погружались в мир уральской моды, у нас есть идея совместного проекта с маркетплейсом Lamoda. Конечная цель в том, чтобы наши бренды пробились на крутую площадку», — поделился Ионин.

Для уральских дизайнеров в приложении интернет-магазина выделят «полку» под названием «Сделано в России». А ко Дню города в Екатеринбурге, возможно, продукция, созданная уральскими брендами, будет отдельно подсвечиваться в специальном разделе.

Источники агентства добавляют, что договоренности с Lamoda являются результатом совместной работы замгубернатора Ионина и профильного главы регионального мининвестразвития Вадима Третьякова. Это удивило многих членов областного правительства. Считается, что у Ионина и Третьякова давний конфликт, по итогу которого замгубернатора переключил на себя рычаги влияния на подведы — «Титановую долину», КРСУ и т.д. В вопросах моды же, как выяснилось, Третьяков уступил Ионину лидирующую позицию в проекте UF LAB.

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Одежда, обувь и аксессуары, которые создают уральские бренды, появятся на крупнейшем федеральном маркетплейсе, они будут представлены наравне с товарами зарубежных компаний, ушедших с рынка. Об этом на пресс-конференции рассказал продвигающий задумку замгубернатора Дмитрий Ионин, передает корреспондент URA.RU. «По поручению губернатора Куйвашева мы растим свердловскую моду как часть креативной экономики и перспективную отрасль для индустриального Урала. Постепенно выводим наших дизайнеров на рынок. Наша задача — собрать их в одном месте, где можно купить продукцию, узнать историю брендов. Портал UFashion сейчас переводится на английский язык, поэтому, чтобы как можно больше людей погружались в мир уральской моды, у нас есть идея совместного проекта с маркетплейсом Lamoda. Конечная цель в том, чтобы наши бренды пробились на крутую площадку», — поделился Ионин. Для уральских дизайнеров в приложении интернет-магазина выделят «полку» под названием «Сделано в России». А ко Дню города в Екатеринбурге, возможно, продукция, созданная уральскими брендами, будет отдельно подсвечиваться в специальном разделе. Источники агентства добавляют, что договоренности с Lamoda являются результатом совместной работы замгубернатора Ионина и профильного главы регионального мининвестразвития Вадима Третьякова. Это удивило многих членов областного правительства. Считается, что у Ионина и Третьякова давний конфликт, по итогу которого замгубернатора переключил на себя рычаги влияния на подведы — «Титановую долину», КРСУ и т.д. В вопросах моды же, как выяснилось, Третьяков уступил Ионину лидирующую позицию в проекте UF LAB.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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