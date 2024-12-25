«Азимут» опроверг информацию о возгорании SJ-100 до ЧП в Анталье

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Sukhoi Superjet 100 не загорался до посадки в Анталье
Sukhoi Superjet 100 не загорался до посадки в Анталье Фото:

Авиакомпания «Азимут» официально опровергла информацию о предыдущем возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 до происшествия в Анталье. Представитель компании сообщил, что утверждения о ранее пережитом пожаре самолета не соответствуют действительности.

«Сообщение средства массовой информации odatv.com о том, что воздушное судно RA-89085 до инцидента в Анталье уже пережило один пожар, не соответствует действительности», — заявил представитель агентству ТАСС. Кроме того, уточняется, что в аэропорту Антальи действует их официальный представитель, чей контактный телефон был опубликован на сайте авиакомпании около двух лет назад. Также подтверждено, что багаж и ручная кладь пассажиров были выданы в установленные сроки после посадки рейса.

Представитель авиакомпании «Азимут» сообщил, что компания наладила контакт и в настоящее время общается с адвокатом пассажиров воздушного судна. Он подчеркнул, что пока ни от пассажиров, ни от их юридического представителя в Турции не поступало официальных исков, адресованных ни к пилотам, ни к авиакомпании. В случае же поступления исков, касающихся действий экипажа рейса А45051 из Сочи в Анталью, «Азимут» выразил готовность содействовать в разрешении возникших вопросов.

В аэропорту Антальи 24 ноября произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс A45051 из Сочи. Во время посадки на борту возник пожар, который был быстро ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Все 89 пассажиров и 6 членов экипажа были успешно эвакуированы с помощью надувных трапов. Представители Ростеха сообщили, что в результате удара произошла утечка топлива, которое воспламенилось на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что в момент инцидента в аэропорту Антальи наблюдались сложные метеорологические условия, включая сдвиг ветра, что привело к жесткой посадке лайнера.

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Авиакомпания «Азимут» официально опровергла информацию о предыдущем возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 до происшествия в Анталье. Представитель компании сообщил, что утверждения о ранее пережитом пожаре самолета не соответствуют действительности. «Сообщение средства массовой информации odatv.com о том, что воздушное судно RA-89085 до инцидента в Анталье уже пережило один пожар, не соответствует действительности», — заявил представитель агентству ТАСС. Кроме того, уточняется, что в аэропорту Антальи действует их официальный представитель, чей контактный телефон был опубликован на сайте авиакомпании около двух лет назад. Также подтверждено, что багаж и ручная кладь пассажиров были выданы в установленные сроки после посадки рейса. Представитель авиакомпании «Азимут» сообщил, что компания наладила контакт и в настоящее время общается с адвокатом пассажиров воздушного судна. Он подчеркнул, что пока ни от пассажиров, ни от их юридического представителя в Турции не поступало официальных исков, адресованных ни к пилотам, ни к авиакомпании. В случае же поступления исков, касающихся действий экипажа рейса А45051 из Сочи в Анталью, «Азимут» выразил готовность содействовать в разрешении возникших вопросов. В аэропорту Антальи 24 ноября произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс A45051 из Сочи. Во время посадки на борту возник пожар, который был быстро ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Все 89 пассажиров и 6 членов экипажа были успешно эвакуированы с помощью надувных трапов. Представители Ростеха сообщили, что в результате удара произошла утечка топлива, которое воспламенилось на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что в момент инцидента в аэропорту Антальи наблюдались сложные метеорологические условия, включая сдвиг ветра, что привело к жесткой посадке лайнера.
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