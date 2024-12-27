Сенатор Шептий почтил память военнослужащих в Екатеринбурге. Фото

27 декабря 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий возложил цветы к мемориалу «Черный тюльпан» Фото: Илья Московец © URA.RU Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий почтил память военнослужащих на церемонии возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Событие посвящено 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан, рассказал сенатор. «Более 8500 военнослужащих, призванных из Свердловской области, выполняли интернациональный долг с оружием в руках на афганской земле. 242 наших земляка, верные военной присяге, с честью и до конца выполнили свой воинский долг, они погибли, отстаивая государственные интересы страны. Их имена увековечены на пилонах мемориального комплекса „Черный тюльпан“» — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Акцию организовали Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. и Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». В ходе церемонии сенатор упомянул о премьере фильма «Гром Небесный», которая состоится 27 декабря. Фильм создан компанией Goodline из Кемерово при содействии Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», газеты «Спецназ России» и Центра общественных связей ФСБ России. Виктор Шептий в 1989 году с золотой медалью окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище. В 90-е он служил в спецотряде ФСБ «Альфа». В составе этого подразделения у него было шесть командировок в Чечню, там он дважды получал ранения. страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий почтил память военнослужащих на церемонии возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Событие посвящено 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан, рассказал сенатор. «Более 8500 военнослужащих, призванных из Свердловской области, выполняли интернациональный долг с оружием в руках на афганской земле. 242 наших земляка, верные военной присяге, с честью и до конца выполнили свой воинский долг, они погибли, отстаивая государственные интересы страны. Их имена увековечены на пилонах мемориального комплекса „Черный тюльпан“» — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Акцию организовали Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. и Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». В ходе церемонии сенатор упомянул о премьере фильма «Гром Небесный», которая состоится 27 декабря. Фильм создан компанией Goodline из Кемерово при содействии Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», газеты «Спецназ России» и Центра общественных связей ФСБ России. Виктор Шептий в 1989 году с золотой медалью окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище. В 90-е он служил в спецотряде ФСБ «Альфа». В составе этого подразделения у него было шесть командировок в Чечню, там он дважды получал ранения.