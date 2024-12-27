В Екатеринбурге вырастет плата за детские сады

В Екатеринбурге с Нового года будут платить по 3,2 тысячи рублей за детский сад

27 декабря 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Плата за детсад повысится уже с 1 января 2025 года Фото: Анна Майорова © URA.RU С 2025 года в Екатеринбурге изменится стоимость посещения детских садов. Такое распоряжение подписала директор департамента образования Инна Гумбатова, оно опубликовано на сайте мэрии. Так, за 10,5 часов пребывания ребенка раннего возраста придется платить 3,200 тысячи рублей ежемесячно (в 2024 году было 3070 рублей), за 12 часов — 3370 рублей (было 3230), а за 24 часа — 3850 рублей (было 3690). В дошкольных группах стоимость за 10,5 часов составит 3760 рублей (было 3600), за 12 — 3970 рублей (было 3800), за 24 часа нужно будет платить 4550 рублей (было 4360). За посещение детского сада малышей с ОВЗ родители будут платить 2450 рублей за 10,5 часов, 2610 — за 12 часов и 3030 — за 24 часа. Для дошкольников оплата в месяц составит 2860 рублей, 3050 рублей и 3550 рублей соответственно. Последний раз плату за детские сады повышали в конце 2023-го. Цены также назначались в зависимости от количества часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2025 года в Екатеринбурге изменится стоимость посещения детских садов. Такое распоряжение подписала директор департамента образования Инна Гумбатова, оно опубликовано на сайте мэрии. Так, за 10,5 часов пребывания ребенка раннего возраста придется платить 3,200 тысячи рублей ежемесячно (в 2024 году было 3070 рублей), за 12 часов — 3370 рублей (было 3230), а за 24 часа — 3850 рублей (было 3690). В дошкольных группах стоимость за 10,5 часов составит 3760 рублей (было 3600), за 12 — 3970 рублей (было 3800), за 24 часа нужно будет платить 4550 рублей (было 4360). За посещение детского сада малышей с ОВЗ родители будут платить 2450 рублей за 10,5 часов, 2610 — за 12 часов и 3030 — за 24 часа. Для дошкольников оплата в месяц составит 2860 рублей, 3050 рублей и 3550 рублей соответственно. Последний раз плату за детские сады повышали в конце 2023-го. Цены также назначались в зависимости от количества часов.