Дудю грозит реальный срок в России за нарушение закона об иноагентах

Уголовное дело и два года лишения свободы грозит блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«[В случае возбуждения уголовного дела] блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что действия Дудя могут подпадать под ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).
Ранее в отношении блогера возбудили административное дело за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. До этого Дудь уже привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях.
*Юрий Дудь включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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