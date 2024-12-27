27 декабря 2024

Дудю грозит реальный срок в России за нарушение закона об иноагентах

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Дудь* ранее привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента
Дудь* ранее привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента Фото:

Уголовное дело и два года лишения свободы грозит блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«[В случае возбуждения уголовного дела] блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что действия Дудя могут подпадать под ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

Ранее в отношении блогера возбудили административное дело за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. До этого Дудь уже привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях.

*Юрий Дудь включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Уголовное дело и два года лишения свободы грозит блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «[В случае возбуждения уголовного дела] блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что действия Дудя могут подпадать под ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Ранее в отношении блогера возбудили административное дело за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. До этого Дудь уже привлекался к ответственности за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях. *Юрий Дудь включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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