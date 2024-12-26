Предсказания и предчувствия: как свердловчане смогли разбогатеть, играя в лотерею

В 2024 году число свердловских лотерейных миллионеров достигло 59 человек

27 декабря 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Кто-то выигрывал спонтанно, а кто-то предчувствовал удачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За минувший год число свердловчан, ставших миллионерами благодаря «Национальной лотерее», достигло 59 человек. Эта самая большая цифра из всех регионов Уральского федерального округа. Победителями становились люди разных профессий — от бригадира на стройке до торгового представителя. URA.RU предлагает вспомнить самые яркие истории счастливцев. Предсказание Александру жена предсказывает новые победы Фото предоставлено «Национальной лотереей» Александр, бригадир на стройке из Среднеуральска, надеялся на крупный выигрыш уже давно, и настоящую удачу ему принесло предсказание жены. «Я часто покупаю лотерейные билеты. И тут мне супруга говорит: «Что-то удачное у тебя будет с цифрой 33, это твой год — что-то точно выстрелит». Он купил билет «Мечталлиона», особо не веря в успех. А когда получил сообщение, чуть не упал в обморок. «Начал считать нули в надежде, что их больше шести, но их оказалось ровно шесть. Жена уверена, что когда-нибудь я выиграю еще и сумма будет покрупнее», — надеется победитель. Случайность Супруги Стафеевы не сразу смогли отыскать свой счастливый билет Фото предоставлено «Национальной лотереей» Денис Стафеев из Талицы тоже выиграл миллион, но в другом тираже «Мечталлиона». «Пришли с женой в „Пятерочку“ прямо перед закрытием, и после покупок остались 100 рублей. Я вытащил из пачки первый попавшийся лотерейный билет и оформил на себя. Когда пришли домой, бросили его в тумбочку и забыли. А когда после розыгрыша пришло сообщение о выигрыше, мы весь дом перерыли в поиске билета», — смеется везунчик. Денис работает продавцом в строительном магазине, в свободное время любит ходить на рыбалку. С супругой они женаты уже три года и подумывают о расширении семьи. «Мы уже задумываемся о детях. Сейчас живем на съемной квартире, но благодаря выигрышу сможем, немного добавив, купить свою собственную», — мечтает миллионер. Предчувствие Екатеринбурженка выиграла сразу три млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эта екатеринбурженка, не пожелавшая раскрыть свое имя, работает в магазине. Они с мужем установили для себя правило: при выходе новинок от бренда «Национальная лотерея» покупать сразу пять билетов. Так и произошло при появлении моментальной лотереи «Зима». Но, словно предчувствуя победу, женщина настояла на покупке шестого билета, который и принес супругам один из пяти суперпризов — три миллиона рублей. Узнав о выигрыше, взволнованная женщина несколько раз пересчитывала снежинки на билете, не веря своему счастью. Выигрыш семья направила на погашение ипотеки. Спонтанность В наступающем году все могут попытать своего счастья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Этот человек тоже предпочел скрыть свое имя. Он сыграл в лотерею «Мечталлион» спонтанно и стал одним из троих счастливчиков, выигравших по миллиону рублей. По словам екатеринбуржца, он просто решил зайти на сайт «Национальной лотереи», чтобы купить три билета. Один из них и принес солидный куш. Выигрыш помог мужчине закрыть кредит. В наступающем году у свердловчан тоже есть шанс попытать свое счастье: 1 января в лотерее «Мечталлион» будет разыгран миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей. А 7 января атмосфера новогоднего чуда продолжится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка». В ней примут участие все билеты, зарегистрированные с 24 ноября по 1 января. Среди них будут дополнительно разыграны 500 призов по 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За минувший год число свердловчан, ставших миллионерами благодаря «Национальной лотерее», достигло 59 человек. Эта самая большая цифра из всех регионов Уральского федерального округа. Победителями становились люди разных профессий — от бригадира на стройке до торгового представителя. URA.RU предлагает вспомнить самые яркие истории счастливцев. Александр, бригадир на стройке из Среднеуральска, надеялся на крупный выигрыш уже давно, и настоящую удачу ему принесло предсказание жены. «Я часто покупаю лотерейные билеты. И тут мне супруга говорит: «Что-то удачное у тебя будет с цифрой 33, это твой год — что-то точно выстрелит». Он купил билет «Мечталлиона», особо не веря в успех. А когда получил сообщение, чуть не упал в обморок. «Начал считать нули в надежде, что их больше шести, но их оказалось ровно шесть. Жена уверена, что когда-нибудь я выиграю еще и сумма будет покрупнее», — надеется победитель. Денис Стафеев из Талицы тоже выиграл миллион, но в другом тираже «Мечталлиона». «Пришли с женой в „Пятерочку“ прямо перед закрытием, и после покупок остались 100 рублей. Я вытащил из пачки первый попавшийся лотерейный билет и оформил на себя. Когда пришли домой, бросили его в тумбочку и забыли. А когда после розыгрыша пришло сообщение о выигрыше, мы весь дом перерыли в поиске билета», — смеется везунчик. Денис работает продавцом в строительном магазине, в свободное время любит ходить на рыбалку. С супругой они женаты уже три года и подумывают о расширении семьи. «Мы уже задумываемся о детях. Сейчас живем на съемной квартире, но благодаря выигрышу сможем, немного добавив, купить свою собственную», — мечтает миллионер. Эта екатеринбурженка, не пожелавшая раскрыть свое имя, работает в магазине. Они с мужем установили для себя правило: при выходе новинок от бренда «Национальная лотерея» покупать сразу пять билетов. Так и произошло при появлении моментальной лотереи «Зима». Но, словно предчувствуя победу, женщина настояла на покупке шестого билета, который и принес супругам один из пяти суперпризов — три миллиона рублей. Узнав о выигрыше, взволнованная женщина несколько раз пересчитывала снежинки на билете, не веря своему счастью. Выигрыш семья направила на погашение ипотеки. Этот человек тоже предпочел скрыть свое имя. Он сыграл в лотерею «Мечталлион» спонтанно и стал одним из троих счастливчиков, выигравших по миллиону рублей. По словам екатеринбуржца, он просто решил зайти на сайт «Национальной лотереи», чтобы купить три билета. Один из них и принес солидный куш. Выигрыш помог мужчине закрыть кредит. В наступающем году у свердловчан тоже есть шанс попытать свое счастье: 1 января в лотерее «Мечталлион» будет разыгран миллиард рублей, включая гарантированный суперприз от 100 миллионов рублей. А 7 января атмосфера новогоднего чуда продолжится благодаря акции «Второй шанс: Рождественская сказка». В ней примут участие все билеты, зарегистрированные с 24 ноября по 1 января. Среди них будут дополнительно разыграны 500 призов по 50 тысяч рублей.