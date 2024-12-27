В Свердловской области взлетели цены на дизель

В Свердловской области с 16 по 23 декабря дизельное топливо подорожало до 70 рублей. Статистику цен изменения опубликовал Свердловскстат.
Литр дизеля стал дороже на 0,2% за неделю. Средняя стоимость топлива еще 16 декабря составляла 69,89 рублей, но к 23 декабря достигла 70 рублей.
В Екатеринбурге дизельное топливо на некоторых заправках стоит еще дороже. Например, в сети «Лукойл» дизелем можно заправиться за 71 рубль. На заправочных станциях «Газпромнефти» чуть дешевле — 69,8 рублей. В Varta дизель стоит 68,9 рублей, а в сети Tamic Energy — 70,69 рублей.
Цены на бензин росли в течение всего года. Самым подорожавшим стал АИ-98. А дизельное топливо начинало со значения в 64,27 рублей и к концу декабря достигло 70 рублей за литр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!