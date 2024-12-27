В Свердловской области взлетели цены на дизель

Свердловскстат: цены на дизельное топливо достигли 70 рублей
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К концу декабря дизель подорожал до 70 рублей
К концу декабря дизель подорожал до 70 рублей Фото:

В Свердловской области с 16 по 23 декабря дизельное топливо подорожало до 70 рублей. Статистику цен изменения опубликовал Свердловскстат. 

Литр дизеля стал дороже на 0,2% за неделю. Средняя стоимость топлива еще 16 декабря составляла 69,89 рублей, но к 23 декабря достигла 70 рублей. 

В Екатеринбурге дизельное топливо на некоторых заправках стоит еще дороже. Например, в сети «Лукойл» дизелем можно заправиться за 71 рубль. На заправочных станциях «Газпромнефти» чуть дешевле — 69,8 рублей. В Varta дизель стоит 68,9 рублей, а в сети Tamic Energy — 70,69 рублей. 

Цены на бензин росли в течение всего года. Самым подорожавшим стал АИ-98. А дизельное топливо начинало со значения в 64,27 рублей и к концу декабря достигло 70 рублей за литр. 

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В Свердловской области с 16 по 23 декабря дизельное топливо подорожало до 70 рублей. Статистику цен изменения опубликовал Свердловскстат.  Литр дизеля стал дороже на 0,2% за неделю. Средняя стоимость топлива еще 16 декабря составляла 69,89 рублей, но к 23 декабря достигла 70 рублей.  В Екатеринбурге дизельное топливо на некоторых заправках стоит еще дороже. Например, в сети «Лукойл» дизелем можно заправиться за 71 рубль. На заправочных станциях «Газпромнефти» чуть дешевле — 69,8 рублей. В Varta дизель стоит 68,9 рублей, а в сети Tamic Energy — 70,69 рублей.  Цены на бензин росли в течение всего года. Самым подорожавшим стал АИ-98. А дизельное топливо начинало со значения в 64,27 рублей и к концу декабря достигло 70 рублей за литр. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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