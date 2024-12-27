США призвали мир не забывать про Зеленского, говоря о переговорах с РФ

Переговоры, связанные с урегулированием украинского конфликта, необходимо проводить с полного согласия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы, безусловно, хотим убедиться, что если и когда дело дойдет до урегулирования путем переговоров, независимо от того, где они будут проводиться, это будет сделано в полном согласии с президентом Зеленским», — передает его слова ТАСС. По мнению Кирби, Украина должна быть «в центре внимания» при любом действии, связанном с переговорами.
Он также подчеркнул, что любая страна, которая желает участвовать в урегулировании конфликта, должна быть «полностью солидарна» с Зеленским и украинским народом. Помимо этого, Кирби подверг критике позицию России о переговорах.
Президент России Владимир Путин заявил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров РФ и Украины, передает RT. Лидер подчеркнул, что не против такого исхода, «если до этого дойдет».
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