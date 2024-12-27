После крушения Embraer 190 в Екатеринбурге появился стихийный мемориал. Фото

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Стихийный мемориал у генерального консульства Азербайджанской Республики. Екатеринбург, траур, флаг азербайджана, приспущенный флаг
В консульстве Азербайджана приспустили флаг Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

После катастрофы самолета Embraer 190, эксплуатируемого авиакомпанией Azerbaijan Airlines, на здании консульства Азербайджана в Екатеринбурге был приспущен государственный флаг. На месте также образовался стихийный мемориал, передает корреспондент URA.RU.

«Жители уральской столицы выражают свои соболезнования, принося цветы к зданию консульства Азербайджана. Этим они отдают дань памяти погибшим в авиакатастрофе и выражают поддержку их семьям, соблюдая минуту молчания», — отметил журналист агентства.

Глава диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински от имени азербайджанцев выразил слова скорби семьям и близким, потерявшим своих родных в рейсе Баку-Грозный. «Это огромное горе отозвалось болью в наших сердцах. Мы разделяем утрату и скорбим вместе с родными и близкими погибших в эти тяжелые дни. Тем, кто выжил в этой катастрофе, мы желаем скорейшего выздоровления и крепости духа. Пусть время исцелит их физические и душевные раны, и вера в лучшее будущее поможет преодолеть все трудности», — сказал он.

Самолет Embraer 190, принадлежавщий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявщий рейс из Баку в Грозный, разбился в среду недалеко от города Актау в Казахстане. Воздушное судно перевозило 62 пассажира и 5 членов экипажа, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU.

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После катастрофы самолета Embraer 190, эксплуатируемого авиакомпанией Azerbaijan Airlines, на здании консульства Азербайджана в Екатеринбурге был приспущен государственный флаг. На месте также образовался стихийный мемориал, передает корреспондент URA.RU. «Жители уральской столицы выражают свои соболезнования, принося цветы к зданию консульства Азербайджана. Этим они отдают дань памяти погибшим в авиакатастрофе и выражают поддержку их семьям, соблюдая минуту молчания», — отметил журналист агентства. Глава диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински от имени азербайджанцев выразил слова скорби семьям и близким, потерявшим своих родных в рейсе Баку-Грозный. «Это огромное горе отозвалось болью в наших сердцах. Мы разделяем утрату и скорбим вместе с родными и близкими погибших в эти тяжелые дни. Тем, кто выжил в этой катастрофе, мы желаем скорейшего выздоровления и крепости духа. Пусть время исцелит их физические и душевные раны, и вера в лучшее будущее поможет преодолеть все трудности», — сказал он. Самолет Embraer 190, принадлежавщий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявщий рейс из Баку в Грозный, разбился в среду недалеко от города Актау в Казахстане. Воздушное судно перевозило 62 пассажира и 5 членов экипажа, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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