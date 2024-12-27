После крушения Embraer 190 в Екатеринбурге появился стихийный мемориал. Фото

27 декабря 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

В консульстве Азербайджана приспустили флаг Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный После катастрофы самолета Embraer 190, эксплуатируемого авиакомпанией Azerbaijan Airlines, на здании консульства Азербайджана в Екатеринбурге был приспущен государственный флаг. На месте также образовался стихийный мемориал, передает корреспондент URA.RU. «Жители уральской столицы выражают свои соболезнования, принося цветы к зданию консульства Азербайджана. Этим они отдают дань памяти погибшим в авиакатастрофе и выражают поддержку их семьям, соблюдая минуту молчания», — отметил журналист агентства. Глава диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински от имени азербайджанцев выразил слова скорби семьям и близким, потерявшим своих родных в рейсе Баку-Грозный. «Это огромное горе отозвалось болью в наших сердцах. Мы разделяем утрату и скорбим вместе с родными и близкими погибших в эти тяжелые дни. Тем, кто выжил в этой катастрофе, мы желаем скорейшего выздоровления и крепости духа. Пусть время исцелит их физические и душевные раны, и вера в лучшее будущее поможет преодолеть все трудности», — сказал он. Самолет Embraer 190, принадлежавщий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявщий рейс из Баку в Грозный, разбился в среду недалеко от города Актау в Казахстане. Воздушное судно перевозило 62 пассажира и 5 членов экипажа, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После катастрофы самолета Embraer 190, эксплуатируемого авиакомпанией Azerbaijan Airlines, на здании консульства Азербайджана в Екатеринбурге был приспущен государственный флаг. На месте также образовался стихийный мемориал, передает корреспондент URA.RU. «Жители уральской столицы выражают свои соболезнования, принося цветы к зданию консульства Азербайджана. Этим они отдают дань памяти погибшим в авиакатастрофе и выражают поддержку их семьям, соблюдая минуту молчания», — отметил журналист агентства. Глава диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински от имени азербайджанцев выразил слова скорби семьям и близким, потерявшим своих родных в рейсе Баку-Грозный. «Это огромное горе отозвалось болью в наших сердцах. Мы разделяем утрату и скорбим вместе с родными и близкими погибших в эти тяжелые дни. Тем, кто выжил в этой катастрофе, мы желаем скорейшего выздоровления и крепости духа. Пусть время исцелит их физические и душевные раны, и вера в лучшее будущее поможет преодолеть все трудности», — сказал он. Самолет Embraer 190, принадлежавщий авиакомпании Azerbaijan Airlines и выполнявщий рейс из Баку в Грозный, разбился в среду недалеко от города Актау в Казахстане. Воздушное судно перевозило 62 пассажира и 5 членов экипажа, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура. Подробности происшествия — в сюжете URA.RU.