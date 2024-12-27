Детище экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* ждут масштабные перемены

В Музее Невьянской иконы в Екатеринбурге проведут ремонт

27 декабря 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Музей Невьянской иконы начнут ремонтировать уже в следующем году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В 2025 году обновят Музей Невьянской иконы, который открыл экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом). Там проведут ремонт. По плану, он займет около двух лет, заявила свердловский министр культуры Светлана Учайкина. «В 2025 году мы планируем масштабный ремонт здания. Бюджет предполагается двухлетний, сейчас завершаются все подготовительные работы, связанные с проектом, экспертизой. Мы предполагаем, что не позднее второго квартала следующего года мы приступим к работам», — рассказала Учайкина на пресс-конференции в ТАСС. Музей Невьянской иконы — первый частный музей иконы в России. Он был основан в 1999 году Ройзманом и является крупнейшим собранием памятников этой школы. Невьянская икона считается вершиной уральского горнозаводского старообрядческого иконописания. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году обновят Музей Невьянской иконы, который открыл экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иностранным агентом). Там проведут ремонт. По плану, он займет около двух лет, заявила свердловский министр культуры Светлана Учайкина. «В 2025 году мы планируем масштабный ремонт здания. Бюджет предполагается двухлетний, сейчас завершаются все подготовительные работы, связанные с проектом, экспертизой. Мы предполагаем, что не позднее второго квартала следующего года мы приступим к работам», — рассказала Учайкина на пресс-конференции в ТАСС. Музей Невьянской иконы — первый частный музей иконы в России. Он был основан в 1999 году Ройзманом и является крупнейшим собранием памятников этой школы. Невьянская икона считается вершиной уральского горнозаводского старообрядческого иконописания. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов