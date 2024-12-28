США оккупируют нефтеносные районы Сирии под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
«Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению „демократической“ Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу. Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США — под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат», — говорится в сообщении СВР.
Там добавили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании стремятся сохранить хаос в Сирии, препятствуя стабилизации ситуации, чему мешает российское военное присутствие. Для этого разведки США и Великобритании, по информации СВР, организовали атаки представителей «Исламского государства» на российские базы с использованием беспилотников.
СВР РФ ранее заявила о подготовке США и Великобританией серии терактов против российских военных баз в Сирии с целью дестабилизации региона и устранения российского военного присутствия, которое, по мнению СВР, способствует стабильности на сирийском побережье Средиземного моря. США рассматривают возможность отправки дополнительных военнослужащих в Сирию для поддержки переходного политического процесса, как заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
При этом заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон не планирует увеличивать свое военное присутствие в Сирии. Тем временем США направили военное оборудование и боеприпасы курдским боевикам в Сирии, передает 360.ru.
*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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