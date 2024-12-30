Каллас заявила, что ЕС сможет передать Украине все замороженные активы России

Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщила верховный евродипломат Кая Каллас.
«Нам следует обсудить, как можно использовать некоторую часть [российских] замороженных активов или всю сумму, чтобы усилить Украину», — заявила Каллас. Ее слова передает Die Welt.
Глава евродипломатии также обратила внимание на необходимость сосредоточения усилий на поддержке Киева, поскольку это, по ее мнению, создаст условия для будущих переговоров о решении конфликта. В то же время она подчеркнула важность дискуссий о скорейшем завершении конфликта.
По данным Еврокомиссии, в Европе заморожены российские активы на сумму свыше 200 миллиардов евро. Из них 176 миллиардов евро размещены на счетах депозитария Euroclear.
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