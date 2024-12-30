Каллас заявила, что ЕС сможет передать Украине все замороженные активы России

Каллас: ЕС может использовать замороженные активы РФ для поддержки Киева
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Евросоюз может использовать все замороженные в Европе российские активы для поддержки Киева
Евросоюз может использовать все замороженные в Европе российские активы для поддержки Киева Фото:

Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщила верховный евродипломат Кая Каллас.

«Нам следует обсудить, как можно использовать некоторую часть [российских] замороженных активов или всю сумму, чтобы усилить Украину», — заявила Каллас. Ее слова передает Die Welt.

Глава евродипломатии также обратила внимание на необходимость сосредоточения усилий на поддержке Киева, поскольку это, по ее мнению, создаст условия для будущих переговоров о решении конфликта. В то же время она подчеркнула важность дискуссий о скорейшем завершении конфликта.

По данным Еврокомиссии, в Европе заморожены российские активы на сумму свыше 200 миллиардов евро. Из них 176 миллиардов евро размещены на счетах депозитария Euroclear.

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Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом сообщила верховный евродипломат Кая Каллас. «Нам следует обсудить, как можно использовать некоторую часть [российских] замороженных активов или всю сумму, чтобы усилить Украину», — заявила Каллас. Ее слова передает Die Welt. Глава евродипломатии также обратила внимание на необходимость сосредоточения усилий на поддержке Киева, поскольку это, по ее мнению, создаст условия для будущих переговоров о решении конфликта. В то же время она подчеркнула важность дискуссий о скорейшем завершении конфликта. По данным Еврокомиссии, в Европе заморожены российские активы на сумму свыше 200 миллиардов евро. Из них 176 миллиардов евро размещены на счетах депозитария Euroclear.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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