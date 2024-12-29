29 декабря 2024

Бойцы из ХМАО захватили и эвакуировали танк Abrams под постоянными обстрелами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские военнослужащие уничтожили еще один Abrams
Югорские военнослужащие уничтожили еще один Abrams Фото:

Бойцы СВО из югорского танкового батальона «Горыныч» смогли захватить и эвакуировать американский танк M1 Abrams. Операция прошла успешно, несмотря на постоянный обстрел и прилёты дронов во время эвакуации.

«Наши военнослужащие из Югры приняли участие в захвате и эвакуации вражеского танка Abrams... Эвакуация была сложной и опасной, постоянный обстрел и прилёты дронов, но с поставленной задачей военнослужащие полностью справились. Выполнили задачу бойцы танкового батальона „Горыныч“» — написано в telegram-канале «Юга Солдату».

Бойцы также поделились фотографиями захваченной военной техники Кадры предоставил военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Седой».

Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Первый беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. В операции участвовал боец из ХМАО.

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Бойцы СВО из югорского танкового батальона «Горыныч» смогли захватить и эвакуировать американский танк M1 Abrams. Операция прошла успешно, несмотря на постоянный обстрел и прилёты дронов во время эвакуации. «Наши военнослужащие из Югры приняли участие в захвате и эвакуации вражеского танка Abrams... Эвакуация была сложной и опасной, постоянный обстрел и прилёты дронов, но с поставленной задачей военнослужащие полностью справились. Выполнили задачу бойцы танкового батальона „Горыныч“» — написано в telegram-канале «Юга Солдату». Бойцы также поделились фотографиями захваченной военной техники Кадры предоставил военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Седой». Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Первый беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. В операции участвовал боец из ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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