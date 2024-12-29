Бойцы СВО из югорского танкового батальона «Горыныч» смогли захватить и эвакуировать американский танк M1 Abrams. Операция прошла успешно, несмотря на постоянный обстрел и прилёты дронов во время эвакуации.
«Наши военнослужащие из Югры приняли участие в захвате и эвакуации вражеского танка Abrams... Эвакуация была сложной и опасной, постоянный обстрел и прилёты дронов, но с поставленной задачей военнослужащие полностью справились. Выполнили задачу бойцы танкового батальона „Горыныч“» — написано в telegram-канале «Юга Солдату».
Бойцы также поделились фотографиями захваченной военной техники Кадры предоставил военнослужащий из Нижневартовска с позывным «Седой».
Первый уничтоженный американский танк Abrams был подбит двумя дронами. Первый беспилотник его остановил, а второй ликвидировал. В операции участвовал боец из ХМАО.
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